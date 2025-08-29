Sáng 29/8, Công an TP Hà Nội cho biết tại khu vực đường Hùng Vương – Trần Phú (phường Ba Đình, Hà Nội) đã bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi ưu tiên, dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi đến theo dõi buổi tổng duyệt chương trình A80.

Khu vực ưu tiên được tạo lập trên đường Hùng Vương và Trần Phú. Ảnh: Ngọc T.

Hoạt động này nhằm tạo điều kiện thuận lợi, trang trọng để các thế hệ đi trước, đặc biệt là cựu chiến binh – những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc – được trực tiếp chứng kiến không khí hào hùng của buổi tổng duyệt.

Theo Công an phường Ba Đình, khu vực ưu tiên được sắp xếp ở vị trí lý tưởng, tầm nhìn rộng, giúp đại biểu và nhân dân cao tuổi có thể theo dõi toàn cảnh chương trình trong sự thoải mái, thuận tiện.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng không chỉ bảo đảm an ninh trật tự mà còn thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước.

Các khu vực ưu tiên đã được đưa vào sử dụng. Ảnh: Ngọc T.

Theo Công an TP Hà Nội, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra từ 6h30 ngày 30/8.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình tổng duyệt, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau:

Thời gian cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường: Từ 18h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8.

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm):

Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây.

Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải.

Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Các tuyến đường tổ chức tạm cấm theo loại phương tiện:

Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I (trừ các tuyến tổ chức cấm triệt để): tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe khắc phục sự cố).

Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II (trừ các tuyến tổ chức cấm triệt để): tạm cấm đối với các ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).