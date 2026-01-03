Nhân kỷ niệm 260 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, Thái Hà Books ra mắt ấn bản Truyện Kiều hội bản - Bản Nôm của Hoàng gia triều Nguyễn, một công trình xuất bản công phu, tái dựng từ ấn bản Truyện Kiều hội bản năm 1894 hiện lưu trữ tại Thư viện Anh Quốc.

Ba ấn bản đặc biệt của Thái Hà Books.

Truyện Kiều - kiệt tác bất hủ của văn học cổ điển Việt Nam, suốt hơn hai thế kỷ qua đã sống bền bỉ trong đời sống tinh thần của dân tộc, trở thành đối tượng nghiên cứu, bình giải, diễn xướng và sáng tạo không ngừng. Theo các nhà nghiên cứu, đến nay đã sưu tập được 63 văn bản Truyện Kiều cổ khác nhau, trong đó Kim Vân Kiều hội bản được xem là một trong những bản đặc biệt, có giá trị học thuật và mỹ thuật nổi bật.

Ấn bản Truyện Kiều hội bản lần này được dựng lại dựa trên bản in năm 1894, với giả thiết cho rằng có liên quan đến vua Tự Đức. Đáng chú ý, phần tóm lược nội dung in mực son trên mỗi trang được cho là châu phê của nhà vua. Bố cục trình bày của mỗi trang được giữ nguyên quy cách cổ, gồm sáu yếu tố: câu dẫn, số tờ, tóm lược nội dung, thơ chính văn Truyện Kiều, chú giải và tranh minh họa.

Điểm nhấn đặc biệt của ấn bản là 146 bức tranh minh họa vẽ bằng mực nho, thể hiện sinh động các đoạn truyện, cùng hệ thống 705 lời chú thích, chú giải và phê bình phong phú, trong đó có hơn 500 chú giải về xuất xứ và hàng trăm lời giảng giải chữ nghĩa, khảo dị, phê cổ.

Cũng trong dịp này, Thái Hà Books giới thiệu ấn bản đặc biệt Truyện Kiều hội bản với tổng số phát hành giới hạn 260 bản, tương ứng 260 năm ngày sinh Nguyễn Du. Hai phiên bản thủ công, hai cách tiếp cận khác nhau nhưng cùng hướng về cội nguồn văn hóa Việt.

Trong đó, ấn bản Truyện Kiều - Tiết thanh minh, trong dịp hội Đạp Thanh (160 bản) được hoàn thiện bằng sơn mài thủ công, lấy cảm hứng từ tiết thanh minh, với nhũ vàng và vỏ trứng tạo điểm nhấn, bìa sách đồng thời là hộp bảo vệ tinh xảo.

Ấn bản Truyện Kiều - Họa tiết rồng thêu trên vải gấm (100 bản) mang tinh thần triều đại, với bìa thêu rồng thủ công trên nền gấm vàng, được hình dung như bản sách của một triều đại, nơi hội tụ văn chương, lịch sử và thủ công truyền thống.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - CEO Thái Hà Books, việc ra mắt Truyện Kiều hội bản - Bản Nôm của Hoàng gia triều Nguyễn không chỉ là một sự kiện xuất bản, mà còn là lời tri ân dành cho Nguyễn Du, đồng thời góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị bền vững của di sản văn hóa Việt Nam.