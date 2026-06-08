Thịt bò là nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn ngon, chứa nguồn protein chất lượng, cần thiết cho quá trình tăng trưởng và phát triển cơ thể. Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cho biết chất dinh dưỡng trong thịt bò có lợi cho người bệnh sau phẫu thuật, vận động viên hay người muốn duy trì và xây dựng khối lượng cơ bắp.

Creatine trong thịt giúp xây dựng cơ bắp, mang lại khả năng tập luyện bền bỉ, sức chịu đựng và vận động được lâu hơn, rất cần cho người tập thể hình cũng như vận động viên. Chất taurine tham gia vào một số chức năng của cơ thể như điều chỉnh khối lượng tế bào, ổn định màng tế bào, điều chỉnh lượng canxi trong tế bào.

Thịt bò còn giàu vitamin B6, tăng cường khả năng miễn dịch, thúc đẩy phục hồi thể chất sau tập luyện hay làm việc căng thẳng. Vitamin B12 trong thịt đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành tế bào hồng cầu, chuyển hóa tế bào, chức năng thần kinh và sản xuất DNA...

Trao đổi với VietNamNet, bác sĩ Đào Thị Hảo, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), chia sẻ ai cũng có thể ăn thịt bò, quan trọng là ăn bao nhiêu, ăn bộ phận gì, tần suất như thế nào để phù hợp với tình trạng sức khỏe. Ví dụ, thỉnh thoảng chỉ ăn khoảng 20-30g (1/5 lạng) thịt bò để lấy hương vị thì không gây ảnh hưởng.

Bình thường, một người 50kg cần khoảng 50g đạm mỗi ngày, tương đương với 250g thịt, cá, trứng, đậu... Có nghĩa là, mỗi bữa ăn không nên ăn quá 100g tuy nhiên nên ăn thịt bò đã được nấu chín, đề phòng sán xâm nhập cơ thể.

Những người có bệnh lý tim mạch, rối loạn chuyển hóa (như gout), huyết áp, béo phì, tắc mạch chi, được khuyên không nên ăn nội tạng động vật để giảm các nguy cơ biến chứng của bệnh. Với bò, các nội tạng như phổi, gan, tim không nên ăn nhiều do đây là các bộ phận có lượng cholesterol cao, nguy cơ chứa giun sán, vi khuẩn, virus hoặc tồn dư lượng thuốc trong quá trình chăn nuôi.

Mỡ bò chứa nhiều axit béo no, khi tiêu thụ rất dễ tích lũy, khó đào thải, vì thế bạn không nên ăn nhiều và thường xuyên. Nếu muốn tăng gia vị, ngậy béo thì bạn dùng thêm gân, không nên dùng thuần mỡ bò vì sẽ gây chứng khó tiêu, nhất là người mắc bệnh đại tràng, gout; nên ăn thịt bò bắp, thịt nạc. Ngoài ra, tiết, da, gầu bò cũng được khuyến cáo không nên ăn nhiều.

Thịt bò giàu dinh dưỡng, người mắc bệnh gout không nên ăn nhiều. Thịt bò tái không được khuyến nghị với người có đường ruột kém, có nguy cơ bị suy giảm miễn dịch.

Thịt bò chứa rất nhiều sắt, đạm, vì thế, người bị dư thừa sắt, cơ thể không đào thải được chất sắt, không nên ăn. Những người đang trong giai đoạn cần hạn chế đạm, người suy thận hoặc suy giảm chức năng gan, không thể tiêu thụ được lượng đạm lớn, cũng không nên ăn.