Chuyên gia dinh dưỡng Grace A. Derocha cho biết Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị mỗi người nên ăn khoảng hai khẩu phần cá béo mỗi tuần, mỗi khẩu phần khoảng 100g.

Theo bà Derocha, lượng cá này cung cấp đều đặn cho cơ thể hai loại axit béo Omega-3 thiết yếu là EPA và DHA. Đây là những dưỡng chất đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, chức năng não bộ và thị lực.

“Omega-3 được xem là một axit béo thiết yếu nhưng cơ thể không thể tự sản xuất mà phải lấy từ thực phẩm”, bà Derocha giải thích.

Nữ chuyên gia cho biết Omega-3 có tác dụng giảm viêm, hạ triglyceride trong máu và hỗ trợ duy trì huyết áp khỏe mạnh bằng cách giúp các động mạch giữ được độ đàn hồi. Nhờ đó, dưỡng chất này góp phần giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch.

Cá hồi là lựa chọn thực phẩm chứa nhiều Omega-3. Ảnh: Ban Mai

Khi lựa chọn cá, chuyên gia khuyến nghị ưu tiên nhóm cá béo giàu Omega-3 bao gồm cá hồi, cá cơm, cá mòi và cá trích. Ngoài ra, chuyên gia Derocha nhấn mạnh rằng việc ăn bất kỳ loại cá nào cũng tốt hơn là hoàn toàn không ăn cá.

Dù cá béo được xem là nguồn cung cấp Omega-3 thuận tiện nhưng đây không phải lựa chọn duy nhất. Theo bà Derocha, một số thực phẩm có nguồn gốc thực vật cũng chứa Omega-3 bao gồm hạt lanh, đậu nành, hạt chia và quả óc chó.

Tuy nhiên, theo Verywell Health, nhiều người lo ngại về nguy cơ nhiễm thủy ngân khi ăn cá thường xuyên. Chuyên gia Derocha nhận định, đây là mối quan tâm chính đáng, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai, đang cho con bú và trẻ nhỏ, bởi thủy ngân có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ và hệ thần kinh của trẻ.

Tuy nhiên, bà Derocha cho biết phần lớn các loại cá được tiêu thụ phổ biến hiện nay có hàm lượng thủy ngân thấp và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các loại cá béo được bà nêu tên là lựa chọn an toàn vì vừa giàu omega-3 vừa chứa ít thủy ngân.

Đối với những người không thích ăn cá hoặc không thể ăn cá do dị ứng, bà Derocha cho rằng thực phẩm bổ sung Omega-3 có thể là một giải pháp thay thế phù hợp.

Các sản phẩm như dầu cá, dầu nhuyễn thể hoặc dầu tảo dành cho người ăn chay có thể hữu ích với người không ăn cá hoặc có nhu cầu Omega-3 cao hơn do mắc bệnh tim mạch, tăng triglyceride máu hay các vấn đề liên quan đến tim.

Khi lựa chọn thực phẩm bổ sung Omega-3, bà Derocha khuyến nghị nên ưu tiên các sản phẩm đã được kiểm định độc lập về độ tinh khiết và hàm lượng hoạt chất.

Tuy vậy, chuyên gia nhấn mạnh thực phẩm tự nhiên vẫn là nguồn bổ sung lý tưởng nhất. Ngoài Omega-3, cá còn cung cấp protein chất lượng cao, vitamin D, selen và nhiều dưỡng chất có lợi cho tim mạch mà các loại thực phẩm bổ sung khó có thể thay thế hoàn toàn.