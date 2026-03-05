PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 vừa có cuộc tiếp xúc với cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Vĩnh Long, gồm các xã, phường Bình Minh, Cái Vồn, Đông Thành, Hoà Hiệp, Tam Bình, Ngãi Tứ, Song Phú, Cái Ngang, Lục Sĩ Thành, Trà Ôn, Trà Côn, Vĩnh Xuân, Hoà Bình, Tân Quới, Tân Lược, Mỹ Thuận.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng cho biết quyết định tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 xuất phát từ trăn trở về khoảng cách giữa nghiên cứu học thuật và thực tiễn chính sách.

Gần 30 năm giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính - kế toán, ông nhận thấy không ít chính sách được thiết kế bài bản nhưng khi triển khai lại phát sinh vướng mắc do thiếu cơ sở thực tiễn; ngược lại, nhiều vấn đề từ đời sống chưa được phản ánh đầy đủ vào nghị trường.

Theo ông, Quốc hội là nơi có thể góp phần thu hẹp khoảng cách đó bằng tiếng nói chuyên môn độc lập.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính

Với vai trò Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Kinh tế của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông có điều kiện tiếp xúc nhiều tầng lớp nhân dân, từ nông dân, người lao động đến doanh nghiệp nhỏ, qua đó ghi nhận những băn khoăn về chính sách tài chính để phản ánh tại nghị trường.

Trả lời câu hỏi về cách tiếp cận cử tri, ông Nguyễn Đào Tùng cho biết sẽ giữ tâm thế của người làm khoa học là không nói điều chưa kiểm chứng, không hứa điều vượt quá cơ sở thực tiễn và khi đã cam kết thì theo đến cùng.

Ông xác định sẽ bắt đầu từ việc lắng nghe trực tiếp tại địa bàn ứng cử, tiếp xúc cử tri ở cơ sở, xem đó là nền tảng trước khi tham gia xây dựng chính sách.

Theo ông, đại biểu Quốc hội không điều hành hay làm thay chính quyền, nhưng có quyền lập pháp, giám sát tối cao và phản ánh tiếng nói cử tri. Đây là những nhiệm vụ ông cho rằng phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm của mình.

Đánh giá về mối quan hệ giữa giám sát của Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc, ông cho rằng hai kênh này bổ sung cho nhau: Quốc hội giám sát từ trên xuống thông qua chất vấn, nghị quyết; Mặt trận giám sát từ dưới lên qua phản biện xã hội và tập hợp ý kiến nhân dân. Nếu được bầu, ông kỳ vọng tạo kênh thông tin hai chiều hiệu quả giữa cử tri và cơ quan lập pháp.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri xã Cái Ngang. Ảnh: Thuý Uyên

Phản ánh trung thực ý kiến cử tri, không né tránh vấn đề khó

Chia sẻ về phương châm hành động, ông Nguyễn Đào Tùng nhấn mạnh cụm từ: “lắng nghe - phản ánh - theo đến cùng”.

Ông xác định duy trì tiếp xúc cử tri thường xuyên, lắng nghe và phản ánh trung thực, kịp thời các kiến nghị đến Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, thông tin đầy đủ kết quả đến người dân.

Ông cũng nhấn mạnh việc bám sát thực tiễn phát triển kinh tế, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát huy thế mạnh chuyên môn về tài chính, kế toán, quản trị công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Một trọng tâm khác là thúc đẩy đột phá về giáo dục và khoa học công nghệ, hướng tới nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông dự kiến tận dụng mạng lưới hợp tác của Học viện Tài chính để kết nối chuyên gia, nhà khoa học, chương trình quốc tế, học bổng và nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ địa phương trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và người lao động.

Bên cạnh đó, ông đề xuất giải pháp phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các bộ, ngành Trung ương để tăng cường kết nối nguồn lực.

Nếu trúng cử, ông Tùng cam kết nghiên cứu kỹ các dự án luật, tham gia chất vấn, giám sát hiệu quả, đóng góp tiếng nói chuyên môn về tài chính, ngân sách, giáo dục và quản trị công vào các quyết sách lớn của đất nước, giữ liên hệ thường xuyên với cử tri tỉnh Vĩnh Long.

"Tôi sẽ báo cáo trung thực kết quả hoạt động mỗi năm, công khai, minh bạch, không né tránh vấn đề khó, không hứa những điều vượt thẩm quyền", ông Tùng cam kết.