Ngày 2/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 5.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (phải) trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Hồ Văn Niên

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc phân công nhân sự nhằm chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng và thực hiện chủ trương bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương không là người địa phương.

Ông Hưng đánh giá, ông Hồ Văn Niên là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, từng trải qua nhiều vị trí quan trọng, có kinh nghiệm xây dựng Đảng, quản lý nhà nước; phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, sâu sát cơ sở. Ông Niên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị

Ông Lê Minh Hưng tin tưởng, với năng lực, kinh nghiệm và sở trường, tân Bí thư Quảng Ngãi sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị ông Hồ Văn Niên nỗ lực cao nhất, cùng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai ngay chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 1 và sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; Đồng thời phối hợp chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chỉ đạo triển khai thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Lê Minh Hưng cũng đề nghị tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ và các cấp, các ngành của tỉnh Quảng Ngãi đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện để ông Hồ Văn Niên hoàn thành nhiệm vụ, đưa tỉnh ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Văn Niên bày tỏ sự xúc động và vinh dự khi được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách. Ông gửi lời cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân Quảng Ngãi.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khẳng định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề. Ông cam kết không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần gương mẫu, kiên định nguyên tắc, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo tỉnh để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên

Ông Hồ Văn Niên nhấn mạnh sẽ kế thừa và phát huy thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước; phát huy trí tuệ, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 1.

Theo ông Niên, Quảng Ngãi là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có vị trí chiến lược quan trọng, văn hóa đặc sắc và con người nghĩa tình, giàu khát vọng vươn lên.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Trung ương, sự phối hợp của các bộ, ngành và sự đồng hành, ủng hộ của tập thể cán bộ, đảng viên, người dân Quảng Ngãi, để xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giàu đẹp, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân.