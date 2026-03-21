Chiều nay, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì họp báo.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trên cả nước hôm 15/3. Cả nước có gần 76,2 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,68% và không có đơn vị nào phải tổ chức bầu lại.

Tổng số người ứng cử là 863. Trong khi đó, tổng số cử tri trong cả nước là 76.423.940. Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 76.198.214. Số phiếu hợp lệ: 75.892.848. Số phiếu không hợp lệ: 298705.

Dự kiến, tổng số đại biểu Quốc hội khóa 16 là 500 người. Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 (43,4%), ở địa phương là 283 (56,6%).

Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 16 sẽ diễn ra ngày 6/4 để kiện toàn nhân sự và tiến hành công tác xây dựng pháp luật.

Tại phiên họp thứ 5 diễn ra chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua biên bản tổng kết và Nghị quyết công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên thứ 5 của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, cuộc bầu cử lần này là thắng lợi rất lớn, rất thành công. Số lượng và tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất từ trước tới nay với hơn 76 triệu cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,70%; không phải bầu lại ở bất kỳ đơn vị bầu cử của địa phương nào; bầu đủ số lượng với 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu đủ số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã.

"Khi đã trúng cử, chúng ta phải đóng góp cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, đảm bảo tăng trưởng hai con số, trong bất kỳ khó khăn gì cũng phải đảm bảo tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội. Tổng Bí thư, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân rất kỳ vọng vào đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu khai mạc họp báo.

Về nhiệm vụ sau phiên họp thứ 5, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Công tác đại biểu chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ cho Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 31/3 tới.

Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục theo dõi, sau khi công bố kết quả trong 1 tuần sẽ xem xét vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo để xác nhận các đại biểu trúng cử đúng theo quy định của luật.

Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh công bố toàn văn Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa được thông qua sáng nay.

Tổng thư ký Quốc hội cho biết, kết quả bầu cử, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa 16. Trong 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới có 19 ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an...

214/216 đại biểu Trung ương giới thiệu về địa phương trúng cử

Phát biểu khai mạc họp báo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, ngày 15/3 trên phạm vi cả nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đã thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội non sông, ngày hội lớn của toàn dân.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại với quá trình chuẩn bị khẩn trương, kỹ lưỡng bằng tinh thần trách nhiệm, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

Trong suốt quá trình đó, tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch đã được thể hiện xuyên suốt từ việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu cho đến công tác tổ chức hiệp thương, lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử. Việc tổ chức vận động bầu cử cũng như việc bỏ phiếu, kiểm phiếu… được tiến hành đúng quy định, linh hoạt, đảm bảo an ninh, an toàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử là minh chứng sinh động về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; đồng thời qua đó cũng khẳng định niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông

Báo cáo về kết quả bầu cử, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết theo báo cáo sơ bộ của 34 tỉnh, thành phố, có khoảng 76.198.214/76.423.940 cử tri, đạt 99,70%. Nhìn chung, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên phạm vi cả nước đạt tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay.

Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500 đại biểu, tổng số người ứng cử là 863 người. Số đại biểu trúng cử là 500 người. Đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu: có 214 người trúng cử, có 2 người không trúng cử.

Với kết quả nêu trên cho thấy, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa 16 đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40% (cao hơn 1,4% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15; 5,5% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14; 7,2% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13; 10,6% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12).

Đặc biệt, lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỷ lệ trúng cử cao nhất (214/216 người trúng cử); 100% số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội nước ta có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam; tỷ lệ đại biểu là phụ nữ trúng cử tiếp tục đạt mức cao (30%).

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp, ông Đông cho biết, ở cấp tỉnh thì 34 tỉnh, thành phố đã bầu đủ 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh theo Luật định. Cả nước bầu được 72.437 đại biểu HĐND cấp xã.

Ông Nguyễn Hững Đông nhấn mạnh, kết quả bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và hơn 72.437 đại biểu HĐND cấp xã đã khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Số lượng cử tri lớn nhất, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt cao nhất từ trước đến nay (99,70%) đã thể hiện rõ ý thức chính trị và trách nhiệm công dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Công tác thông tin, tuyên truyền được tổ chức rộng khắp, hiệu quả.

Các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch được bảo đảm xuyên suốt trong toàn bộ quy trình bầu cử, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng; hiệp thương, lấy ý kiến cử tri; giới thiệu người ứng cử; vận động bầu cử; đến tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu, qua đó lựa chọn được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, xứng đáng.

Công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ đề ra. Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành kịp thời, đồng bộ; công tác thông tin, tuyên truyền có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội.

Cuối cùng, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình diễn ra cuộc bầu cử được giữ vững; không phát sinh tình huống phức tạp, bất thường. Số lượng các đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử giảm hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước.

Danh sách chi tiết và số phiếu của 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 vừa trúng cử:

