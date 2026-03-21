Theo nghị quyết, có 32 ứng cử viên đã trúng cử đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tại 11 đơn vị bầu cử.

Trong đó, đơn vị bầu cử số 1 (gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa) có 3 đại biểu trúng cử là: Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm 69 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên. Ông là ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11, 12, 13, 14; ủy viên Bộ Chính trị các khóa 12, 13, 14; đại biểu Quốc hội các khóa 14, 15, 16; Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông trưởng thành từ cán bộ Cục Bảo vệ chính trị 1, Bộ Công an từ những năm 1980.

Trong quá trình gắn bó với Bộ Công an, ông từng kinh qua các chức vụ: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó cục trưởng, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị 1 - Tổng cục An ninh.

Sau đó, ông làm Phó tổng cục trưởng, Phó tổng cục trưởng phụ trách, rồi Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1 - Bộ Công an đến tháng 7/2010.

Ông Tô Lâm làm Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 8/2010 - 4/2016 và giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an từ tháng 4/2016 - 5/2024. Ông được phong cấp bậc hàm Đại tướng vào tháng 2/2019.

Ngày 22/5/2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, ông được bầu làm Chủ tịch nước.

Tháng 8/2024, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu ông Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư. Hồi tháng 1 vừa qua, tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Trung ương khóa mới đã thống nhất tuyệt đối bầu ông Tô Lâm, Tổng Bí thư khóa 13 giữ chức Tổng Bí thư khóa 14.