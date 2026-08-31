Theo trang National Constitution Center, Hiến pháp Mỹ chính thức có hiệu lực từ năm 1789, là một trong những văn kiện lập pháp lâu đời và có sức ảnh hưởng nhất thế giới.

Kể từ đó đến nay, các nghị sĩ Mỹ đã đưa ra gần 12.000 đề xuất về việc thay đổi hiến pháp, nhưng chỉ có 27 tu chính án được phê chuẩn. Trong số những đề xuất bị bác bỏ có những ý tưởng vô cùng "khó tin", có thể khiến nước Mỹ trở nên rất khác so với hiện tại nếu chúng được thông qua.

Dưới đây là một số đề xuất sửa đổi hiến pháp đáng chú ý trong lịch sử Mỹ, nhưng tất cả đều không được phê chuẩn.

Xóa bỏ chức vụ tổng thống

Vào năm 1860, Hạ nghị sĩ John William Noell đã đề xuất bãi bỏ chức vụ tổng thống để thay thế bằng một hội đồng hành pháp 3 thành viên, đến từ 3 khu vực khác nhau của đất nước. Mỗi thành viên đều có quyền phủ quyết 2 người còn lại.

Ý tưởng này bị gác lại trong thời kỳ nội chiến, nhưng được đưa ra thảo luận lại vào năm 1878. Khi ấy, Hạ nghị sĩ Milton Isaiah Southard đề xuất thành lập hội đồng hành pháp gồm 3 tổng thống, đại diện cho khu vực miền Tây, khu vực miền Nam và khu vực miền Đông cùng miền Trung.

Một bản in của Hiến pháp Mỹ. Ảnh: NYT

Xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống

Kể từ năm 1951, Tu chính án thứ 22 đã quy định rõ rằng một cá nhân chỉ được giữ chức tổng thống tối đa trong 2 nhiệm kỳ. Tuy vậy, các nghị sĩ Mỹ đã nhiều lần tìm cách bãi bỏ quy định này để một tổng thống có thể phục vụ số nhiệm kỳ không giới hạn nếu tiếp tục thắng cử.

Theo những người ủng hộ Tu chính án thứ 22, việc giới hạn nhiệm kỳ là "cơ chế thiết yếu nhằm ngăn chặn sự sùng bái cá nhân và quyền lực tổng thống trở nên quá lớn".

Bốc thăm để bầu tổng thống

Ý tưởng bốc thăm để chọn tổng thống xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1787, khi đại diện bang Pennsylvania James Wilson đề xuất chọn ngẫu nhiên một nhóm nhỏ nghị sĩ có quyền quyết định ai giữ chức tổng thống.

Tới năm 1808, Thượng nghị sĩ James Hillhouse đã khởi xướng một kế hoạch tương tự, khi đề xuất rút ngắn nhiệm kỳ thượng nghị sĩ từ 6 năm xuống còn 3 năm, đồng thời sắp xếp để mỗi năm có 1/3 số ghế được bầu lại. Các thượng nghị sĩ sắp mãn nhiệm sẽ tiến hành bốc thăm và người may mắn sẽ trở thành tổng thống trong thời hạn 1 năm.

Đổi tên gọi của đất nước

Vào năm 1866, Hạ nghị sĩ George Washington Anderson rút gọn tên chính thức của quốc gia từ "United States of America" (Hợp chúng quốc Hoa Kỳ) thành "America" (Mỹ). Ông Anderson cho rằng tên gọi hiện tại không phản ánh đầy đủ sự thống nhất và vị thế mà nước Mỹ có thể đạt được trong tương lai.

Tới năm 1893, Hạ nghị sĩ Lucas Miller đề xuất đổi tên nước Mỹ thành "United States of the Earth" (Hợp chúng quốc Địa cầu). Ông Miller tin rằng Mỹ có thể tiếp tục mở rộng cho đến khi mọi quốc gia trên thế giới đều gia nhập liên bang. Tất nhiên, cả 2 đề xuất này đều không được chấp nhận.