Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn luôn giữ vị trí số 1 trong số các địa điểm vui chơi sôi động và “sống ảo” dịp Noel đẹp nhất tại TPHCM. Ảnh: Tuấn Hùng Vào dịp lễ Giáng sinh, tòa kiến trúc Gothic hơn 150 năm tuổi này được trang hoàng lộng lẫy với những dây đèn LED. Đèn sẽ thắp sáng toàn bộ nhà thờ và 2 tháp chuông phía trước mỗi tối từ 1/12 đến 5/1/2026, tạo không khí đón Giáng sinh và năm mới. Năm nay số lượng đèn tăng gấp đôi so với dịp Giáng sinh trước, bổ sung nhiều họa tiết như quả địa cầu, ngôi sao, quả chuông dọc mái ngói; trên 2 tháp kẽm có thêm đèn LED tạo hình cây thông.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ Phố đi bộ Nguyễn Huệ được mệnh danh là trái tim lễ hội của TPHCM hay “đại tiệc ánh sáng” giữa lòng thành phố. Các dịp lễ hội, khu vực phố đi bộ luôn mang đến không gian náo nhiệt, đông vui bậc nhất thành phố, thu hút mọi lứa tuổi đến vui chơi. Khi Giáng sinh gõ cửa, con phố trở thành một sân khấu ngoài trời khổng lồ, bừng sáng với những cây thông Noel rực rỡ và hệ thống đèn LED nghệ thuật được đầu tư công phu, tạo nên một đại tiệc ánh sáng mãn nhãn.

Nhà thờ Tân Định Nhà thờ Tân Định nổi bật với sắc hồng độc đáo. Đây cũng là một trong những địa điểm vui chơi Noel tại TPHCM được mọi người yêu thích. Dịp Giáng sinh 2025, nhà thờ Tân Định tiếp tục phát huy vẻ đẹp “hồng rực rỡ”, phối hợp thêm dải đèn trắng chạy dọc tháp chuông, tạo nên khung hình nổi bật mỗi khi đêm xuống. Ảnh: Nguyễn Huế Ánh đèn vàng ấm áp được giăng mắc trên những chi tiết kiến trúc Gothic duyên dáng, kết hợp với màu hồng chủ đạo, tạo nên một phông nền check-in lung linh, lãng mạn.

Landmark 81 Landmark 81 gây chú ý mỗi năm bởi sự đầu tư chỉn chu và không gian rộng lớn. Dịp Noel 2025, tòa nhà tiếp tục tỏa sáng với hàng loạt tiểu cảnh bên trong và ngoài trời. Phong cách hiện đại, sang trọng giúp Landmark 81 trở thành điểm đến của các gia đình, giới trẻ và cả du khách nước ngoài. Đặc biệt, du khách có thể ghé thăm đài quan sát Skyview hoặc các nhà hàng, quán cà phê trên tầng cao để chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn đêm. Từ đây, bạn sẽ được thấy thành phố lấp lánh như một dải ngân hà, mang lại cảm giác lãng mạn. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn có một đêm Giáng sinh riêng tư, sang trọng và ngập tràn khoảnh khắc đáng nhớ.

Xóm đạo Phạm Thế Hiển Xóm đạo Phạm Thế Hiển được mệnh danh là "Paris thu nhỏ" với những con hẻm được trang trí hang đá Giáng sinh đẹp lung linh, công phu. Ảnh: Thanhnien Mỗi năm, các hộ gia đình lại cùng nhau trang trí trước cửa nhà, tạo nên một con đường dài hàng trăm mét với hàng chục hang đá lớn nhỏ, đa dạng phong cách, từ truyền thống đến hiện đại. Đây là nơi sinh hoạt của 5 giáo xứ Bình Thái, Bình An Thượng, Bình An Hạ, Bình Thuận và Bình Sơn. Đến đây, bạn không chỉ ngắm cảnh mà còn được hòa mình vào không khí xóm đạo, với các bài thánh ca vang lên từ các nhà nguyện nhỏ.

Công viên Thỏ Trắng Công viên Thỏ Trắng luôn được biết đến là khu vui chơi nhiều màu sắc và mùa Giáng sinh năm nay cũng không ngoại lệ. Những bạn trẻ thích phong cách dễ thương, vui nhộn thường chọn nơi đây để chụp bộ ảnh kỷ niệm mùa đông.