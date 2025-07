Chiến đấu cơ F-35B. Ảnh: BBC

Theo BBC, tiêm kích F-35B của Anh hạ cánh xuống sân bay Thiruvananthapuram ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ hôm 14/6. Trong một chuyến bay ở Ấn Độ Dương, chiến đấu cơ gặp thời tiết xấu và phải đổi hướng thay vì hạ cánh xuống tàu sân bay HMS Hoàng tử xứ Wales, chiến hạm chủ chốt của Hải quân Anh.

Tiêm kích F-35B đã hạ cánh an toàn, nhưng kể từ đó gặp trục trặc kỹ thuật và không thể quay trở lại tàu sân bay. Các kỹ sư từ tàu HMS Hoàng tử xứ Wales đã đánh giá tình trạng chiến đấu cơ bị mắc kẹt, nhưng cho tới nay các nhóm tới kiểm tra vẫn chưa thể sửa chữa.

Phái bộ ngoại giao Anh tại Ấn Độ cho hay: "Tiêm kích đã được chuyển tới cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tại sân bay, rồi sau đó sẽ được chuyển tới nhà chứa máy bay khi nhóm kỹ sư Anh tới cùng các thiết bị chuyên dụng. Chiến đấu cơ này sẽ hoạt động trở lại sau khi hoàn tất việc sửa chữa và kiểm tra an toàn. Các nhóm mặt đất sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với nhà chức trách Ấn Độ để đảm bảo các biện pháp an toàn và phòng ngừa an ninh được tuân thủ".

Giới chức sân bay Thiruvananthapuram cho biết, họ đang mong đợi các kỹ thuật viên của Anh có mặt vào ngày 4/7. Hiện chiến đấu cơ trị giá 110 triệu USD đang được 6 sĩ quan của Không quân Anh bảo vệ suốt ngày đêm.

Tiến sĩ Sameer Patil, Giám đốc Trung tâm An ninh, chiến lược và công nghệ tại Quỹ Nghiên cứu quan sát ở Mumbai cho hay, Hải quân Anh chỉ có hai lựa chọn là sửa chữa cho đến khi chiếc F-35B hoạt động bình thường trở lại hoặc sử dụng máy bay vận tải C-17 Globemaster để đưa tiêm kích đi.

Vụ chiến đấu cơ hiện đại bị mắc kẹt tại Ấn Độ nhiều ngày đã được nêu ra tại Hạ viện Anh. Hồi đầu tuần này, nghị sĩ Ben Obese-Jecty thuộc đảng Bảo thủ đối lập đã yêu cầu chính phủ làm rõ những gì đang được thực hiện để bảo vệ tiêm kích và đưa phương tiện này hoạt động trở lại.

Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Anh Luke Pollard xác nhận, tiêm kích vẫn nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của Anh. F-35B là máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến do hãng Lockheed Martin chế tạo và được đánh giá cao vì khả năng cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Do đó, hình ảnh chiếc F-35 đơn độc đỗ trên đường băng, ướt đẫm nước mưa ở Kerala đã tạo nên những câu nói và hình ảnh châm biếm trên mạng xã hội.

Một bài đăng lan truyền có nội dung rằng, chiến đấu cơ hiện đại của Anh được rao bán trên một trang web trực tuyến với mức giá cực kỳ cạnh tranh là 4 triệu USD. Bài viết khẳng định, tiêm kích F-35 này có các tính năng như "tự động đỗ xe, lốp xe hoàn toàn mới, pin mới và súng tự động để tiêu diệt những người vi phạm giao thông".

Sở du lịch Kerala hôm 2/7 cũng khuấy động không khí với một bài đăng trên X với nội dung: "Kerala, điểm đến mà bạn sẽ không bao giờ muốn rời đi".