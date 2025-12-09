Theo Sở GD-ĐT TPHCM, việc đánh giá cần được đổi mới đồng bộ với việc sử dụng tài liệu giảng dạy phù hợp; thay đổi phương pháp dạy và học tiếng Anh từ chủ yếu truyền thống sang kết hợp phương pháp giao tiếp, lấy học sinh làm trung tâm và chú trọng ứng dụng ngôn ngữ trong thực tiễn. Quá trình đánh giá hướng vào từng kỹ năng ngôn ngữ cụ thể, xác định mục tiêu rõ ràng theo từng mạch kiến thức.

Phạm vi đánh giá đối với phần Ngữ âm là phát âm các nguyên âm và phụ âm cơ bản và đặt dấu nhấn trong từ đúng quy tắc.

Từ vựng và ngữ pháp là các loại hình từ vựng và ngữ nghĩa từ theo khung chương trình; các điểm ngữ pháp theo khung chương trình; Giao tiếp và liên hệ tình huống thực tế; Khả năng hiểu và đáp lại các tình huống giao tiếp ngôn ngữ đơn giản trong thực tế.

Đối với Viết, cần viết đúng hình thức từ để hoàn thành câu có nghĩa phù hợp; Viết câu đơn giản dựa trên thông tin cho sẵn; Viết câu có sử dụng cấu trúc ngữ pháp và kết hợp từ phù hợp.

Phần đọc hiểu yêu cầu đọc văn bản độ dài 180-200 chữ để tìm thông tin; Đọc và điền khuyết vào văn bản độ dài 80-100 chữ.

Cấu trúc đề như sau:

Phần 1 - Ngữ âm (1,0 điểm): Câu 1-4.

Phần 2 - Từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp (3,0 điểm): Câu 5-16.

Phần 4 - Đọc hiểu (3,0 điểm):

Điền từ: Câu 17-22

Trả lời câu hỏi: Câu 23-28

Phần 3 - Viết (4,0 điểm):

Viết dạng đúng của từ: Câu 29-34.

Viết cụm từ theo thông tin cho sẵn: Câu 35-36.

Viết câu: Câu 37-40.

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý 2 câu hỏi mới về Viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn. Câu hỏi này kiểm tra khả năng đọc chú thích trong tự điển để tìm kiếm thông tin ngôn ngữ và vận dụng kiến thức.

