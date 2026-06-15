Theo hãng tin CNN, Tổng thống Mỹ Trump tối 14/6 đã cùng với Giám đốc điều hành của giải đấu võ thuật tổng hợp UFC Dana White tổ chức sự kiện UFC Freedom 250 tại bãi cỏ phía nam Nhà Trắng.

Sự kiện võ thuật này mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi trùng với sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Trump và dịp kỷ niệm 250 Quốc khánh Mỹ. Có tổng cộng 7 trận đấu được diễn ra tại UFC Freedom 250 trên một võ đài tạm thời ở Nhà Trắng, trong khi hàng nghìn khán giả khác có thể theo dõi các trận đấu từ màn hình lớn gần đó.

Dàn tiêm kích Mỹ bay qua Nhà Trắng để khai mạc sự kiện UFC Freedom 250. Video: X/@WhiteHouse

Tổng thống Donald Trump và CEO UFC Dana White tiến vào khán đài. Video: X/@WhiteHouse

Mở đầu sự kiện là màn biểu diễn trên không của 6 tiêm kích F-16 và 6 chiến đấu cơ F/A-18E, lần lượt thuộc đội bay biểu diễn Thunderbirds của không quân và Blue Angels của hải quân Mỹ. Tổng thống Trump và ông Dana White sau đó đã bước ra khán đài để các trận đấu có thể bắt đầu.

Khung cảnh hoành tráng tại Nhà Trắng. Ảnh: X/@WhiteHouse

Lễ khai mạc sự kiện UFC Freedom 250. Ảnh: X/@WhiteHouse

Toàn cảnh võ đài được dựng lên tại Nhà Trắng. Ảnh: X/@WhiteHouse

Lồng bát giác nhìn từ trên cao. Ảnh: X/@WhiteHouse

Theo truyền thông Mỹ, sự kiện đặc biệt tại Nhà Trắng có sự tham dự của các thành viên gia đình Tổng thống Trump và nhiều quan chức cấp cao của chính quyền như Phó Tổng thống JD Vance, Giám đốc FBI Kash Patel và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson.

Sau khi trận đấu thứ ba kết thúc, những khán giả có mặt tại Nhà Trắng đã cùng hát vang ca khúc "Chúc mừng sinh nhật" để dành tặng ông Trump.

Tổng thống Trump và các khách mời tham dự sự kiện. Ảnh: X/@WhiteHouse

Tổng thống Trump (bìa trái) trò chuyện với CEO UFC Dana White. Ảnh: X/@WhiteHouse

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (thứ 2 từ bên phải) trao đổi với khách mời tại sự kiện. Ảnh: X/@WhiteHouse