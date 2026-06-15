Theo hãng tin CNN, Tổng thống Mỹ Trump ngày 14/6 đã có một cuộc phỏng vấn ngắn với tờ New York Times (NYT) để nói về ảnh hưởng của các nhà lãnh đạo quốc tế trong việc đạt được thỏa thuận với Iran.

"Tổng thống Trump đã cảm ơn sự hỗ trợ của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong việc thúc đẩy thỏa thuận với Iran. Tuy vậy, ông Trump bày tỏ sự không hài lòng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhận xét nhà lãnh đạo Israel là người 'khó để phối hợp'", NYT cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NYT

Trước đó, Tổng thống Trump đã có những lời lẽ gay gắt đối với việc Israel không kích vùng ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon, nhấn mạnh đợt tấn công này đã "trì hoãn việc đạt được thỏa thuận với Iran thêm vài giờ".

"Israel lẽ ra không nên tấn công Lebanon, nhất là khi chúng ta đang ở rất gần một thỏa thuận với Iran. Tất nhiên, Israel có quyền tự vệ trước các mối đe dọa, nhưng cuộc tấn công mà họ đáp trả rất nhỏ và không đáng kể. Không ai bị thương hay thiệt mạng và sự việc đó không nên làm gián đoạn tiến trình quan trọng này. Tôi nghĩ rằng ông Netanyahu không biết cách đánh giá tình hình. Cuộc tấn công đã làm đảo lộn mọi thứ, trì hoãn việc đạt được thỏa thuận thêm vài giờ đồng hồ", ông Trump nói với hãng thông tấn Axios.

Ở thời điểm hiện tại, giới chức Israel vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Theo nguồn tin của CNN, ông Netanyahu đang tìm kiếm một cuộc gặp với ông Trump sau khi nhà lãnh đạo Mỹ trở về từ hội nghị thượng đỉnh G7.