Dưới đây là một số tình huống được ghi nhận trong thời gian vừa qua:

Phẫn nộ xe cứu hộ đi nhanh, xô ngã người đi bộ

(Nguồn video: Ngọc Khánh)

Tình huống xảy ra vào sáng 7/10 tại tại phố Kẻ Giàn (đoạn nối Tân Xuân ra Phạm Văn Đồng, gần khu đô thị Ciputra, Hà Nội). Trong khi đường ngập nước do mưa lớn kéo dài, một chiếc xe tải cẩu màu trắng lao đi với tốc độ cao trên đoạn đường ngập sâu và khá vắng vẻ.

Sóng nước cực mạnh do xe tạo ra đã quật thẳng vào một nam thanh niên đang đi bộ bên đường. Cú hất bất ngờ khiến nạn nhân ngã dúi dụi, suýt bị ngã ngay dưới bánh xe tải đang lao tới. May mắn, người này đã kịp chống tay đứng dậy và thoát hiểm trong gang tấc.

Xe tải đi "phăm phăm" ở đường ngập

(Nguồn video: Thăng Long)

Đoạn video được người dân ghi lại vào ngày 2/10 tại một đoạn đường ngập ở ngoại thành Hà Nội. Theo đó, chiếc xe tải có vẻ như đang đi cứu hộ ô tô di chuyển rất nhanh, sóng nước khiến một người phụ nữ lớn tuổi đang dắt xe đạp gần như mất tích trong sóng nước.

Theo những người chứng kiến, có vẻ như tài xế không nhìn thấy có người và một mặt sợ xe bị chết máy nên đã đi rất nhanh. Tuy nhiên, việc những ô tô, đặc biệt là xe cỡ lớn đi như vậy tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm và rất đáng bị lên án.

Xe cứu hộ trèo qua dải phân cách, suýt gây hoạ

(Nguồn video: OFFB)

Tình huống được ghi lại trong đợt mưa ngập tại Hà Nội vào ngày 1/10 và được người dân ghi lại.

Cụ thể, trên phố Láng Hạ, một chiếc ô tô tải cứu hộ chở theo một chiếc sedan hạng sang đã bất chấp trèo qua dải phân cách cố định giữa đường, khiến nhiều mảng bê tông bị vỡ. Thậm chí chiếc xe được cứu hộ chòng chành suýt rơi xuống đường sau pha "vượt chướng ngại vật" trên.

Xe khách bất chấp lao qua đường ngập, xe máy vạ lây

(Nguồn video: Bùi Giáp)

Tình huống được ghi nhận mới đây tại đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn rẽ vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc và được camera hành trình của ô tô con ghi lại.

Thời điểm trên đường còn ngập cao, xe máy và ô tô xếp hàng sát làn bên trái để di chuyển từ từ qua đoạn ngập. Bất ngờ, một xe khách ở phía sau chạy nhanh qua, hất nước bẩn vào những người đi xe máy và ô tô ở phía bên trái.

Ô tô quay đầu bất cẩn, "nộp mình" cho xe tải dưới trời mưa

(Nguồn video: Hoàng Phương)

Tình huống diễn ra vào sáng ngày 6/10 ở Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và được camera hành trình của một ô tô chạy ở làn đối diện ghi lại.

Vào thời điểm trên, trời mưa to, tầm nhìn hạn chế. Chiếc xe tải đang chạy thẳng thì gặp chiếc ô tô con quay đầu sang đường khá nhanh, khiến tài xế không kịp xử lý, dẫn tới va chạm nghiêm trọng.

