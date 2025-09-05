Sáng nay, toàn bộ 52.000 cơ sở giáo dục cùng kết nối trực tuyến, mở đầu cho một năm học đầy quyết tâm và thách thức. Đây là lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc, học sinh, vinh viên chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.

Lần đầu tiên 26 triệu học sinh, sinh viên hướng mắt về phía màn hình lớn tại sân khấu nhà trường đồng loạt hát Quốc ca.

Dự lễ kỷ niệm 80 truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026 có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chúc mừng 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học mới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Các học sinh được nghe lại thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh, không khí khai giảng tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân.

Trước đó, từ sáng sớm, học sinh đã tề tựu đông đủ tại các trường. Riêng các em học sinh lớp 1 được cô giáo dắt vào khu vực tổ chức nghi lễ. Hình ảnh tại Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình). Ngay từ sáng sớm, sân trường đã rực rỡ cờ hoa, từng tốp học sinh trong trang phục đồng phục chỉnh tề, mang theo niềm háo hức bước vào năm học mới. Nhiều phụ huynh nán lại để dự lễ khai giảng cùng con.

Tại điểm cầu Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (Thái Nguyên), Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung dự khai giảng, động viên, tiếp sức thầy cô và học sinh. Cùng dự có ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đại diện các sở ngành tỉnh Thái Nguyên.

Không khí buổi khai giảng tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội). Sau 2 năm thành lập, niên khóa 2025-2026, nhà trường có gần 1.000 học sinh, năm nay có 280 em học sinh vào lớp 1.

Hình ảnh giây phút chào cờ tại Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, cơ sở Cầu Giấy (Hà Nội).

Các em lớp 6, tân học sinh của trường được diện trang phục cờ Tổ quốc khi dự lễ.

Riêng các em mới vào cấp 3 được mặc đồng phục rằn ri.

Năm nay, khối 10 của Trường Lương Thế Vinh chào đón 189 học sinh, chia thành 6 lớp với 3 ban: Ban A, ban A1 và ban D.

Các nữ sinh lớp 10 Trường THPT Lương Thế Vinh khác màu với nam sinh.

Phần nghệ thuật mở màn tại Trường Lương Thế Vinh là màn diễu hành “Hành trình tri thức”, xếp hình bản đồ Tổ quốc “Dưới mái trường vẽ dáng hình Tổ quốc” và tiết mục tốp ca-múa “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Phần nghi thức, nhà trường tiếp sóng Lễ Khai giảng toàn quốc: Chào cờ, hát Quốc ca, phát biểu khai giảng của Ban Giám hiệu, đại diện học sinh hứa và tặng hoa cùng nghi thức đánh trống khai trường.

Tại Trường THPT Trần Phú sáng nay cũng rộn ràng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Trường hiện có hơn 2.000 học sinh, trong đó khối 10 có 837 học sinh.

Trong không khí hân hoan, các em học sinh khối 10 Trường THPT Chu Văn An trang trọng diễu hành dưới những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt của thầy cô và toàn thể học sinh.

Hình ảnh tương tự tại Trường Tiểu học Trung Yên (Hà Nội). Toàn thể học sinh được chia làm hai khu vực dự lễ ngoài sân và trong lớp, chào cờ cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cô giáo Đinh Thị Thêu (lớp 1A4, Trường tiểu học Trung Yên) hướng dẫn học sinh của mình theo dõi lễ khai giảng qua màn chiếu, kênh VTV1.

Hình ảnh tại trường vùng cao Việt Bắc. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng 5/9, khoảng 1,6 triệu thầy cô giáo và 26 triệu học sinh, sinh viên tham dự lễ khai giảng năm học mới. Đây được xem là sự kiện “chưa từng có”, khi tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, cả công lập và ngoài công lập đều tổ chức đồng thời lễ khai giảng.

Sự kiện lễ khai giảng năm nay mang ý nghĩa “kép”, vừa chào đón năm học mới, vừa kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), đánh dấu hành trình, vị thế và truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành giáo dục nước nhà.