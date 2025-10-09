Một nguồn tin vừa đăng tải loạt ảnh mô hình Galaxy S26 Ultra, được cho là gần giống thiết kế thật của siêu phẩm sắp ra mắt. Nếu chính xác, Samsung năm nay có thể đang thử nghiệm một diện mạo táo bạo hơn bao giờ hết – với sắc cam nổi bật, gợi nhớ đến phiên bản “Cosmic Orange” của iPhone 17 Pro.

Hình ảnh mô hình giả Galaxy S26 Ultra rò rỉ trên mạng xã hội. Ảnh: PhoneArt/X

Màu sắc này nhanh chóng lan truyền trên X (Twitter), thu hút sự chú ý của cả những nguồn uy tín. Phản ứng từ người hâm mộ khá trái chiều – có người khen “mới lạ, trẻ trung”, nhưng cũng không ít người chê “quá chói”, “mất chất Ultra sang trọng”.

Tuy nhiên, màu cam này lại ăn khớp hoàn hảo với Galaxy Watch Ultra, vốn cũng có phiên bản cam năng động tương tự. Nếu bạn yêu thích những món đồ công nghệ “nổi bần bật”, thì đây có thể là combo lý tưởng.

Bên cạnh đó, rò rỉ còn hé lộ hai màu trung tính khác: Whitesilver và Titanium Gray. Tuy vậy, do ánh sáng, góc chụp và chất liệu có thể làm sai lệch cảm nhận, giới công nghệ cho rằng cần chờ xác nhận chính thức từ Samsung để biết đây có phải là các gam màu thật hay không.

Thiết kế mới liệu có mất “chất riêng”?

Bỏ qua màu sắc, điểm đáng chú ý hơn trong hình ảnh rò rỉ chính là sự thay đổi thiết kế tổng thể. Các mô hình giả cho thấy các góc máy bo tròn hơn, đi cùng cụm camera đồng màu với thân máy, tạo cảm giác liền mạch hơn trước.

Điều này khiến nhiều người tin rằng Galaxy S26 Ultra đang tiến gần hơn tới phong cách của dòng Galaxy S25 Edge, có thể là một bước đi chiến lược của Samsung nhằm thống nhất ngôn ngữ thiết kế giữa các phiên bản trong cùng dòng.

Galaxy S25 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Một số tin đồn cho rằng dòng Galaxy S26 sẽ có cấu trúc sản phẩm hoàn toàn mới: Galaxy S26 Pro sẽ thay thế bản tiêu chuẩn, Galaxy S26 Edge sẽ thay cho phiên bản Plus, và Galaxy S26 Ultra vẫn là “đỉnh cao” của dòng sản phẩm.

Nếu cấu trúc này trở thành sự thật, việc thiết kế các model cùng phong cách sẽ giúp thương hiệu có sự nhận diện thống nhất hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến fan của Ultra “truyền thống” hụt hẫng, khi thiết kế vuông vức, mạnh mẽ đặc trưng có thể bị thay thế bởi vẻ mềm mại hơn.

Dù những hình ảnh rò rỉ trông khá thuyết phục, đây vẫn chỉ là mô hình giả, chưa có xác nhận chính thức nào từ Samsung. Mọi thứ có thể thay đổi trước khi sản phẩm thực tế được công bố.

Do đó, trước khi khơi lại cuộc tranh luận “Apple vs Samsung”, người dùng nên kiên nhẫn chờ thêm thông tin. Dù sao thì, có vẻ như “cam” đang trở thành màu “hot” mới – xu hướng táo bạo, cá tính và đầy năng lượng trong thế giới smartphone cao cấp.

Giá bán Galaxy S26: Liệu có tăng giá?

Câu hỏi lớn nhất hiện nay vẫn là: Galaxy S26 có đắt hơn không? Một số nguồn tin cho biết Samsung đang cân nhắc tăng giá nhẹ, chủ yếu do chi phí sản xuất chip của TSMC. Tuy nhiên, hãng vẫn chưa công bố sẽ sử dụng chip Qualcomm Snapdragon hay Exynos cho từng khu vực – yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá thành.

Concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Ice Universe

Ngoài ra, tin đồn về các phiên bản trong dòng S26 vẫn chưa thống nhất. Một số nguồn khẳng định Plus bị loại bỏ để nhường chỗ cho Edge, trong khi rò rỉ mới lại cho rằng Plus vẫn tồn tại.

Hiện tại chưa có rò rỉ cụ thể về giá, nhưng nhiều chuyên gia dự đoán Samsung sẽ giữ nguyên mức giá so với S25, hoặc cùng lắm tăng nhẹ từ 50–100 USD tùy thị trường.

Dù có tăng hay không, dòng Galaxy S26 chắc chắn vẫn thuộc nhóm smartphone cao cấp với mức giá trên nghìn USD.

Từ những gì rò rỉ cho đến nay, Galaxy S26 Ultra có vẻ đang định hình lại bản sắc của dòng Ultra – mềm mại hơn, trẻ trung hơn, nhưng cũng gây tranh cãi hơn.

Nếu sắc cam nổi bật thực sự xuất hiện, đây sẽ là một trong những thay đổi táo bạo nhất của Samsung trong nhiều năm qua – vừa thể hiện sự tự tin, vừa cho thấy hãng sẵn sàng mạo hiểm để tạo khác biệt trong thị trường smartphone ngày càng bão hòa.

Dù bạn yêu hay ghét màu cam đó, một điều chắc chắn: Galaxy S26 Ultra sẽ tiếp tục là tâm điểm của thế giới công nghệ trong mùa ra mắt sắp tới.

Xem video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: Sam Tech):

(Theo PhoneArena, CNET)