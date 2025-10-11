Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: EFE/EPA

Theo đài RT và hãng tin ABC News, kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra vào năm 2022, Moscow đã sơ tán trẻ em khỏi khu vực chiến sự và đưa chúng tới nơi an toàn cho tới khi các em có thể đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, Kiev cáo buộc Moscow bắt cóc trẻ em.

Hôm 10/10, Đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết, bà đã liên lạc trực tiếp với Tổng thống Putin sau khi gửi cho người đứng đầu nước Nga một lá thư vào tháng 8. "Ông Putin đã viết thư trả lời, bày tỏ sẵn sàng trao đổi trực tiếp với tôi", bà Trump nói. Kể từ đó, hai bên đã duy trì một kênh liên lạc mở, liên quan tới phúc lợi của các em nhỏ Ukraine.

Theo Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà và Tổng thống Nga đã tham gia một số cuộc hội đàm và trò chuyện qua điện thoại trong 3 tháng qua, tất cả đều thiện chí. Các cuộc thảo luận đã giúp 8 em nhỏ Ukraine được đoàn tụ với gia đình chỉ trong 24 giờ qua.

Vợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, đại diện của bà đã làm việc trực tiếp với nhóm của ông Putin để tạo điều kiện cho việc đoàn tụ và Nga đã cung cấp các tài liệu, gồm tiểu sử, ảnh và báo cáo về việc chăm sóc bọn trẻ. Bà Trump nói thêm: "Chính phủ Mỹ đã xác nhận thông tin trong tài liệu là chính xác".

Bà Trump nhấn mạnh, sứ mệnh của bà là "tối ưu hóa việc trao đổi thông tin liên quan đến sức khỏe một cách minh bạch, tự do và tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc thường xuyên giữa các em nhỏ và gia đình cho tới khi từng em được trở về nhà".

Người phụ trách quyền trẻ em của Nga Maria Lvova-Belova đã cảm ơn Đệ nhất phu nhân Mỹ vì những nỗ lực nhân đạo như vậy.

Ông Trump cảm ơn ông Putin

Cùng ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Trump đã cảm ơn người đồng cấp Nga vì bình luận của ông Putin về quyết định không trao giải Nobel Hòa bình cho ông Trump của Ủy ban Nobel.

Phát biểu tại Dushanbe, Tajikistan, ông Putin cáo buộc Ủy ban Nobel "có truyền thống trao giải cho những cá nhân thực tế không làm gì cho hòa bình", do đó làm giảm uy tín của giải thưởng.

Tổng thống Nga lưu ý, dù ông không phải là người quyết định ai sẽ nhận giải thưởng, nhưng Tổng thống Trump "thực sự đang nỗ lực rất nhiều để giải quyết các cuộc khủng hoảng khó khăn kéo dài nhiều năm và nhiều thập kỷ". Ông Putin trích dẫn vai trò hòa giải gần đây của ông Trump nhằm giải quyết cuộc xung đột Israel - Hamas ở Trung Đông và những nỗ lực của người đứng đầu Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.