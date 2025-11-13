Theo BBC, ông Trump ký ban hành dự luật ngắn hạn trên thành luật chỉ vài giờ sau khi Hạ viện bỏ phiếu thông qua dự luật với tỷ lệ 222 phiếu thuận, 209 phiếu chống vào tối 12/11 theo giờ địa phương. Hai ngày trước đó, Thượng viện đã thông qua dự luật trên.

Phát biểu tại phòng Bầu dục, ông Trump cho biết, chính phủ Mỹ sẽ hoạt động bình thường trở lại sau khi người dân bị tổn thương nặng nề vì đợt đóng cửa kéo dài 43 ngày.

Nhiều dịch vụ của chính phủ đã bị đình chỉ kể từ tháng 10 và khoảng 1,4 triệu nhân viên liên bang đã nghỉ phép không lương hoặc làm việc không lương. Chương trình hỗ trợ lương thực cũng bị đình trệ và hoạt động hàng không trên toàn nước Mỹ bị gián đoạn.

Derrick Van Orden, một đảng viên Cộng hòa ở bang Wisconsin, đã lái xe máy gần 1.609km xuyên quốc gia để bỏ phiếu tại Hạ viện trước khi dự luật được chuyển đến bàn làm việc của Tổng thống Trump.

Dự luật cung cấp ngân sách để chính phủ Mỹ duy trì hoạt động đến ngày 30/1/2026 và đảm bảo một số cơ quan chủ chốt sẽ được cấp ngân sách cho phần còn lại của năm tài chính 2026. Văn bản vừa được duyệt này cũng mở đường cho việc trả lương cho các nhân viên chính phủ, nối lại dịch vụ thực phẩm và dinh dưỡng thiết yếu mà hàng chục triệu người Mỹ đang phụ thuộc.

Trước khi ký dự luật thành luật, ông Trump đã nhiều lần đổ lỗi cho đảng Dân chủ về việc đóng cửa chính phủ. "Họ làm vậy hoàn toàn vì lý do chính trị".