Theo Thông tư 17 của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng thương mại sẽ ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán và rút tiền trên tất cả các kênh đối với khách hàng là người Việt Nam vẫn sử dụng hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân.

Trước đó, các ngân hàng đã thông báo đến khách hàng đang sử dụng hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân đến các chi nhánh, phòng giao dịch để cập nhật thông tin sang căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc thẻ căn cước mới.

Quy định mới này xuất phát từ yêu cầu siết chặt an ninh thông qua dữ liệu sinh trắc học. Cụ thể, theo điểm c, khoản 5 Điều 17 của Thông tư 17, mọi giao dịch rút tiền hay thanh toán điện tử của khách hàng cá nhân chỉ được phép thực hiện khi hệ thống đã đối chiếu khớp đúng dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt/vân tay) của người thực hiện với dữ liệu gốc. Dữ liệu gốc phải nằm trong bộ phận lưu trữ mã hóa của thẻ CCCD gắn chip, thẻ căn cước do Bộ Công an cấp, hoặc đã được xác thực qua tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Hộ chiếu sẽ không còn được sử dụng trong giao dịch ngân hàng từ ngày 1/1/2026. Ảnh: Nam Khánh

Cũng liên quan đến quy định trên, các ngân hàng cho hay từ 1/1/2026 sẽ không chấp nhận giấy tờ tùy thân là giấy chứng minh công an, chứng minh quân đội. Khách hàng chưa cập nhật thông tin CCCD sẽ bị ngừng giao dịch.

Theo thông báo của các ngân hàng, tất cả khách hàng cá nhân cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân tại các chi nhánh nhằm tuân thủ đầy đủ quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm Thông tư 17/2024/TT-NHNN, Thông tư 18/2024/TT-NHNN và Luật Căn cước số 26/2023/QH15.

Theo đó, dữ liệu sinh trắc học phải được đối chiếu với dữ liệu gốc lưu trữ trong chip của thẻ CCCD, thẻ căn cước hoặc thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID do Bộ Công an quản lý.

Với chứng minh công an và chứng minh quân đội, tài khoản sẽ bị chặn giao dịch từ thời điểm giấy tờ hết hạn hoặc từ 1/1/2026, tùy điều kiện nào đến trước nếu đây là giấy tờ tùy thân duy nhất đã đăng ký. Hộ chiếu cũng sẽ không còn được sử dụng để xác minh cho tài khoản, thẻ sau thời điểm trên.

Ngân hàng lưu ý khách hàng cần mang theo CCCD gắn chip còn hiệu lực đến chi nhánh gần nhất để cập nhật thông tin trước ngày 1/1/2026. Sau thời hạn này, nếu chưa hoàn tất cập nhật, ngân hàng buộc phải áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định, bao gồm tạm ngưng giao dịch tài khoản, thẻ và các dịch vụ liên quan.