Theo ghi nhận của PV VietNamNet, chiều 10/7, nhiều người dân đến công viên Lê Thị Riêng thắp hương, bày mâm lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ.

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Những ngày qua, công tác tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân cả nước.

Tại khu vực tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú, nhiều người dân dâng hoa, bánh, trái cây và thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ vừa được tìm thấy sau gần 60 năm nằm lại dưới lòng đất.

Nhiều người chia sẻ, họ đến đây với tấm lòng tri ân, xem đó là cách tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết, ngay khi biết thông tin về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, bà đã từ Hải Phòng vào TPHCM để thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

“Nhìn thấy công tác khai quật được chính quyền địa phương tích cực triển khai, tôi không khỏi xúc động. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước cùng các lực lượng chức năng. Tôi hy vọng thời gian tới, với sự linh thiêng của các anh linh và nỗ lực của con người, các anh hùng liệt sĩ sẽ sớm được tìm thấy, trở về với gia đình, quê hương”, bà Hằng chia sẻ.

Bà Đỗ Thị Thanh Hường (61 tuổi, phường Bến Thành, TPHCM) mỗi ngày chuẩn bị một mâm cơm nóng mang đến tượng đài tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú để thắp hương.

Bà cho biết luôn dõi theo từng thông tin về công tác tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng. Mỗi lần đọc tin lực lượng chức năng phát hiện thêm hài cốt hay những kỷ vật còn sót lại dưới lòng đất, bà đều không giấu được xúc động.

Suốt 23-24 ngày qua, bà Hường duy trì việc cúng lễ, mỗi ngày chuẩn bị một món lễ khác nhau để bày tỏ lòng tri ân các liệt sĩ.

Những dòng lưu bút trong cuốn sổ đặt tại khu vực đài tưởng niệm gửi gắm chung một ước nguyện: mong các anh sớm được xác định danh tính, trở về với gia đình, quê hương.