Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, tháng 6/2026, thị trường ô tô trong nước tiêu thụ tổng cộng 2.091 chiếc xe bán tải, tăng 9,6% so với tháng trước (1.907 chiếc). Lượng xe bán tải bán ra chiếm khoảng 6,7% tổng lượng ô tô bán ra của toàn thị trường trong cả tháng.

Thứ tự về doanh số của các mẫu xe bán tải trong tháng 6 đã có sự xáo trộn đáng kể.

Trong đó, đáng chú ý nhất là Toyota Hilux bất ngờ đạt doanh số tới 1.000 chiếc trong tháng 6, tăng 54% so với tháng trước và lần thứ hai trong năm 2026 vượt qua "vua bán tải" Ford Ranger vươn lên vị trí số 1 thị trường. Doanh số lũy kế của mẫu xe Nhật Bản trong nửa đầu năm 2026 đạt 3.981 chiếc, tăng tới 170% so với cùng kỳ 2025.

Toyota Hilux vừa có lần thứ hai trong năm 2026 doanh số vượt qua Ford Ranger. Ảnh: TMV

Ford Ranger tụt xuống vị trí thứ 2 khi chỉ bán ra 852 chiếc trong tháng 6, giảm 21,8% so với tháng trước. Tuy nhiên, Ford Ranger vẫn dẫn đầu tuyệt đối phân khúc xe bán tải trong 6 tháng đầu năm với doanh số cộng dồn 6.986 chiếc. So với nửa đầu năm ngoái, doanh số của mẫu xe bán tải Mỹ giảm 10,2%.

Ford Ranger vẫn "vô đối" ở phân khúc xe bán tải trong nửa đầu năm 2026. Ảnh: FVN

Ở nửa dưới của phân khúc, Mitsubishi Triton đạt doanh số 221 chiếc, tăng mạnh lên tới 63% so với tháng trước. Doanh số lũy kế của Triton đạt 1.540 chiếc, giảm 15,2% so với nửa đầu năm 2025. Số lượng này chưa bằng một phần tư so với Ford Ranger và chưa bằng một nửa so với đối thủ đồng hương Toyota Hilux.

Mitsubishi Triton có lượng bán ra tăng nhẹ trong tháng 6, nhưng vẫn tụt khá sâu so với Ford Ranger và Toyota Hilux. Ảnh: Ngô Minh

Trong khi đó, cái tên còn lại Isuzu D-Max tiếp tục "độc chiếm" vị trí cuối bảng quen thuộc khi chỉ bán ra được đúng 18 chiếc trong tháng 6, giảm còn khoảng một nửa so với tháng trước. Doanh số luỹ kế của mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan này chỉ vỏn vẹn 370 chiếc trong 6 tháng đầu năm, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2025.

Mẫu bán tải của Isuzu luôn nằm trong top 3 mẫu xe bán chạy nhất tại Thái Lan, nhưng lại khá "lẹt đẹt" khi đưa về Việt Nam. Ảnh: Isuzu

Ngoài 4 mẫu xe kể trên, phân khúc xe bán tải còn một số cái tên khác nhưng ít phổ biến hơn như Nissan Navara, Mazda BT-50, Jeep Gladiator hay RAM 1500. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu không công bố doanh số bán hàng cụ thể của những mẫu xe này.

Tại thị trường ô tô Việt Nam, bán tải vẫn là phân khúc có quy mô khiêm tốn, với nhóm khách hàng tương đối đặc thù. Dòng xe này phục vụ nhu cầu vừa chở người, vừa vận chuyển hàng hóa, do đó, được nhiều người làm kinh doanh, đặc biệt làm việc trong lĩnh vực xây dựng, bán hàng... hoặc thường xuyên di chuyển trên các cung đường địa hình... lựa chọn sử dụng.

Thời gian qua, doanh số xe bán tải chịu ảnh hưởng nhất định bởi những thay đổi trong chính sách quản lý phương tiện đường bộ, cũng như các quy định hạn chế lưu thông tại một số khu vực trung tâm đô thị.

Tuy nhiên, việc các cơ quan quản lý nhà nước vừa có những tháo gỡ về chính sách và coi xe bán tải như xe con trong giao thông đường bộ từ 1/7 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho thị trường, giúp xe bán tải mở rộng tệp khách hàng và cải thiện sức tiêu thụ trong thời gian tới.

Theo báo cáo từ VAMA, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô (bao gồm cả xe nhập khẩu của các doanh nghiệp ngoài VAMA) trong tháng 6/2026 đạt 31.104 xe, tăng 4% so với tháng 5 nhưng giảm nhẹ 2,7% so với tháng 6/2025. Hãng xe Việt VinFast đã bàn giao tổng cộng 17.955 xe ô tô điện các loại cho khách hàng tại Việt Nam trong tháng 6, giảm 7,9% so với tháng trước (với 19.503 chiếc). Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công ghi nhận doanh số xe du lịch bán ra trong tháng vừa qua đạt tổng cộng 3.746 chiếc, giảm 4,5% so với tháng liền trước (với 3.921 chiếc). Tổng cộng số liệu từ VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công, lượng xe bán ra của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 6 vừa qua đạt 52.805 chiếc, giảm nhẹ khoảng 1,0% so với tháng 5.

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