Hiện nay, với sự phát triển về công nghệ cũng như sự tiện dụng, hộp số tự động ngày càng được ưu chuộng, đồng nghĩa với số lượng ô tô sử dụng số sàn ngày một ít đi. Tại Việt Nam, xe số sàn thường xuất hiện ở những phiên bản "base" giá rẻ, hướng đến giới bình dân và mua xe để chạy dịch vụ.

Nhiều mẫu xe hiện nay vẫn còn giữ phiên bản số sàn. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tuy nhiên, với nhiều tài xế, lái xe số sàn cũng có những điều thú vị riêng mà các loại hộp số tự động không thể có được. Không ít người vẫn tìm đến những phiên bản số sàn để thoả đam mê muốn làm chủ hoàn toàn chiếc xe của mình.

Dưới đây là một số mẫu xe sedan vẫn còn hộp số sàn trên thị trường:

Mitsubishi Attrage

Giá bán rẻ hàng đầu phân khúc sedan cỡ B với mức khởi điểm là 380 triệu đồng, Mitsubishi Attrage bản MT được trang bị hộp số sàn 5 cấp, sử dụng động cơ dung tích 1.2L cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100Nm.

Mitsubishi Attrage bản MT có giá 'mềm' nhất phân khúc. Ảnh: MMV

Là bản "base", Attrage MT cũng chỉ được trang bị đủ dùng, phù hợp với giới kinh doanh dịch vụ, muốn tối ưu hoá chi phí. Khác với hầu hết các đối thủ ở phân khúc sedan cỡ B khác lắp ráp trong nước, Attrage đang được Mitsubishi Motors Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan.

KIA Soluto

KIA Soluto cũng là mẫu xe có giá bán thấp hàng đầu phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam. Mẫu xe này thậm chí còn được THACO giới thiệu ra thị trường đến 2 phiên bản số sàn là Soluto MT và MT Deluxe. Cả 2 đều sử dụng động cơ 1.4L cho công suất tối đa 94 mã lực, mô-men xoắn 132Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp.

KIA Soluto có đến 2 phiên bản số sàn là Soluto MT và MT Deluxe. Ảnh: THACO

Với giá bán chỉ 386 triệu đồng, KIA Soluto MT được đánh giá là lựa chọn rất hấp dẫn. Tuy nhiên, phiên bản này có trang bị khá sơ sài, chủ yếu chỉ phù hợp với kinh doanh dịch vụ. Còn bản Soluto MT Deluxe (giá niêm yết 418 triệu đồng) có trang bị đầy đủ hơn, gần như tương đương bản số tự động AT Deluxe (giá bán 439 triệu đồng).

Skoda Slavia

Tân binh của phân khúc sedan cỡ B - Skoda Slavia vừa nhập thị trường Việt Nam vào tháng 9 vừa qua với 3 phiên bản, trong đó có 1 phiên bản sử dụng xe số sàn Active cùng giá bán ở thời điểm hiện tại là 421 triệu đồng.

Skoda Slavia gia nhập phân khúc sedan cỡ B với 3 phiên bản, giá bán từ 421 triệu. Ảnh: Hoàng Hiệp

Các phiên bản của Skoda Slavia sử dụng động cơ xăng 1.0L tăng áp, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 178Nm cùng hệ dẫn động cầu trước. Bản Active sử dụng hộp số sàn 6 cấp, có trang bị khá cơ bản so với 2 phiên bản số tự động.

Hyundai Accent

Giống như "đồng hương" KIA Soluto, Hyundai Accent cũng có đến 2 phiên bản sử dụng số sàn là Accent MT Tiêu chuẩn và 1.4MT với giá bán lần lượt là 426 và 472 triệu đồng. Hai phiên bản số sàn này sử dụng động cơ 1.4L cho công suất cực đại 98 mã lực, mô-men xoắn 132Nm kết hợp với hộp số sàn 6 cấp giống như Skoda Slavia.

Hyundai Accent MT có giá từ 426 triệu. Ảnh: TC Motor

Ở Hyundai Accent không có sự chênh lệch quá lớn về trang bị giữa bản số sàn và số tự động. Sự khác biệt giữa hai phiên bản Accent 1.4MT và 1.4AT (chênh gần 30 triệu) ngoài hộp số ra thì đáng kể nhất chỉ là trang bị chìa khoá thông minh và khởi động bằng nút bấm.

Toyota Vios

Nói đến các mẫu xe số sàn trong phân khúc sedan cỡ B thì không thể bỏ qua Toyota Vios E MT - lựa chọn hàng đầu của những người chạy dịch vụ với giá niêm yết 458 triệu đồng. Phiên bản này sử dụng động cơ 1.5L cho công suất tối đa 107 mã lực, mô-men xoắn 140Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp.

Toyota Vios MT từng được "đóng đinh" là mẫu xe chạy dịch vụ. Ảnh: TMV

Khác với hai phiên bản cao cấp hơn là 1.5E CVT và 1.5G CVT, Vios E MT có trang bị khá nghèo nàn với 3 túi khí và các phím chức năng bên trong xe chủ yếu bằng cơ. Tuy vậy, Vios phiên bản số sàn này vẫn được nhiều người chọn mua bởi động cơ hoạt động bền bỉ, nội thất rộng rãi, thiết kế bền dáng và tính thanh khoản cao.

MG 5

MG 5 nằm ở phân khúc sedan cỡ C, được "chào sân" tại thị trường Việt Nam từ đầu năm 2022 và bổ sung một phiên bản 1.5L MT sử dụng hộp số sàn với giá 399 triệu đồng vào năm 2024, nhập khẩu từ Thái Lan.

Phiên bản số sàn của MG 5 có giá chưa tới 400 triệu đồng. Ảnh: MG

Phiên bản MG 5 MT sử dụng động cơ 1.5L, cho công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150Nm kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. Dù có giá rẻ hơn rất nhiều so với hầu hết các mẫu sedan trên thị trường nhưng thương hiệu MG vẫn khá mới mẻ với hầu hết khách hàng Việt.

KIA K3

Cũng thuộc phân khúc sedan cỡ C, KIA K3 giữ lại 1 phiên bản số sàn Deluxe MT giá rẻ với giá 549 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ 1.6L cho công suất tối đa 126 mã lực, mô-men xoắn 155Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp.

KIA K3 là mẫu xe hiếm hoi ở phân khúc sedan cỡ C còn giữ lại hộp số sàn. Ảnh: THACO

Về trang bị, tuy là phiên bản số sàn và rẻ hơn bản 1.6 Luxury 36 triệu đồng nhưng các tính năng có mặt trên KIA K3 MT gần như tương đương. Xe vẫn có đèn pha Halogen Projector, đèn định vị LED, ghế ngồi bọc da, Cruise Control, màn hình giải trí 8 inch, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc…

(Tổng hợp)