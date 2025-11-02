Hãng thông tấn Yonhap ngày 2/11 cho biết, Văn phòng tổng thống Hàn Quốc mới đây đã tiết lộ về những món quà được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Lee Jae Myung trao đổi tại cuộc gặp bên lề hội nghị APEC.

Trong không khí ấm cúng, ông Tập đã tặng cho ông Lee 2 chiếc điện thoại thông minh của Xiaomi - mẫu có màn hình do Hàn Quốc sản xuất, bên cạnh đó là một bộ "tứ bảo thư phòng" dùng để viết thư pháp. Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện cũng tặng cho Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Kim Hye-kyung một bộ ấm trà truyền thống bằng sứ trắng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tặng 2 chiếc điện thoại Xiaomi cho Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap

Khi nhận hai chiếc điện thoại, Tổng thống Lee đã đùa rằng: "Không biết điện thoại này có được bảo mật không". "Ngài có thể dùng xem chúng có phần mềm theo dõi không", ông Tập trả lời một cách hài hước.

Ở chiều ngược lại, nhà lãnh đạo Hàn Quốc tặng cho Chủ tịch Tập Cận Bình một bộ cờ vây được chế tác từ gỗ thông và một khay sơn mài khảm vỏ trai hình tròn.

"Bàn cờ rất đẹp và tinh xảo. Cảm ơn ngài", ông Tập nói khi nhận quà. Cả hai nhà lãnh đạo đều được biết tới là những người đam mê bộ môn cờ vây.

Với phu nhân Bành Lệ Viện, Tổng thống Lee đã gửi tặng một bộ ấm trà bằng bạc và một bộ kem dưỡng da cao cấp. "Ngài chắc là mỹ phẩm này dành cho phụ nữ chứ", ông Tập nói đùa khiến tất cả mọi người bật cười.

Chuyến thăm lần này đánh dấu lần công du Hàn Quốc đầu tiên của ông Tập sau 11 năm. Trong cuộc gặp, Tổng thống Lee cũng kêu gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc giúp thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên.