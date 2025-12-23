Sau giai đoạn ra mắt đầy tò mò, các mẫu điện thoại siêu mỏng như Galaxy S25 Edge của Samsung hay iPhone Air của Apple đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi trên thị trường.

Theo ghi nhận của Korea Herald, tại cửa hàng Samsung trong trung tâm thương mại Lotte ở Myeong-dong (Seoul), Galaxy S25 Edge vẫn được trưng bày ở vị trí nổi bật, song nhân viên bán hàng thừa nhận sự quan tâm của khách đã giảm rõ rệt.

“Lúc mới bán hồi tháng 5, nhiều người hỏi. Giờ khách chủ yếu quan tâm đến Fold, còn Edge họ lo nhất là pin”, người này nói.

Tình hình tương tự diễn ra tại Apple Store Myeong-dong. iPhone Air, mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay, chỉ thu hút ánh nhìn thoáng qua. “Những người đã mua hài lòng với thiết kế và pin thực tế nhưng đa số khách do dự khi nghĩ đến đánh đổi”, nhân viên Apple cho biết.

iPhone Air và Galaxy S25 Edge là những smartphone siêu mỏng nổi bật của năm 2025. Ảnh: YouTube

Dữ liệu thị trường cho thấy sự dè dặt đó đã chuyển hóa thành doanh số kém. Theo Hana Securities, Galaxy S25 Edge chỉ bán được 1,31 triệu máy trong ba tháng đầu, so với 5,05 triệu máy của Galaxy S25 Plus.

Tại Mỹ, Consumer Intelligence Research Partners ước tính iPhone Air chỉ chiếm khoảng 3% doanh số iPhone trong tháng 9.

Đến tháng 11, The Information đưa tin Apple gần như dừng sản xuất Air vì tồn kho cao và các nhà cung ứng cắt giảm đơn hàng.

Trường hợp của Samsung được cho là khó hiểu hơn. S25 Edge được thiết kế để trở thành điện thoại mỏng nhưng vẫn mạnh. Thiết bị giữ lại loa âm thanh nổi, camera kép và pin lớn hơn Air nhưng doanh số chưa bằng 1/4 bản Plus.

Thiết kế mỏng tỷ lệ nghịch với sự do dự

Các chuyên gia cho rằng vấn đề không nằm ở việc người dùng không thích điện thoại mỏng nhẹ, mà ở chỗ lợi ích mang lại không đủ lớn để bù đắp những hy sinh. “Người tiêu dùng có quan tâm đến máy mỏng hơn, nhẹ hơn nhưng ở một thị trường đã bão hòa, vòng đời thay máy dài, một kiểu dáng mới chỉ thành công nếu mang lại lợi ích thực sự đột phá”, ông Park Sang-hyun, chuyên gia phân tích cao cấp tại Korea Investment & Securities, nhận định.

Apple bị đánh giá là đã đi quá xa trong việc đánh đổi. iPhone Air có giá 999 USD nhưng chỉ sở hữu một camera sau và loa đơn, những trang bị vốn không còn phổ biến ở phân khúc cao cấp.

Trong khi đó, iPhone 17 bản thường rẻ hơn lại có camera kép và loa stereo, còn bản Pro chỉ đắt hơn 100 USD nhưng đầy đủ tính năng cao cấp.

“Thiết kế rất đẹp, cầm thích tay nhưng cảm giác là trả nhiều tiền để nhận lại ít hơn”, Yoo Seung-jun, lập trình viên 27 tuổi, nhận xét về iPhone Air.

Samsung thận trọng hơn khi giữ lại nhiều tính năng trên Galaxy S25 Edge, nhưng vẫn không tránh khỏi vị thế “lưng chừng”.

Máy nằm giữa bản tiêu chuẩn và bản cao cấp, khiến người dùng khó thấy giá trị vượt trội.

Một số người mua vì lý do công thái học, như giảm đau cổ tay, nhưng phần lớn vẫn e ngại về pin và khả năng chụp ảnh.

Theo các chuyên gia, cả Apple lẫn Samsung đều đã đánh giá quá cao mức độ sẵn sàng đánh đổi của người tiêu dùng. “Air bị cắt giảm quá nhiều, còn Edge thì lợi ích công thái học chưa đủ lớn để thay đổi hành vi mua sắm”, ông Park nói.

Dù vậy, một số ý kiến như của Patrick McGee, tác giả cuốn “Apple in China” lại cho rằng Apple vẫn có thể hưởng lợi gián tiếp nếu người dùng, sau khi cân nhắc Air, lại quyết định chi tiền cho bản Pro.

(Theo Korea Herald)