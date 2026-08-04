Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ GD-ĐT, từ hôm nay 4/8 đến 17h ngày 9/8, các cơ sở đào tạo sẽ xét tuyển theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký, đồng thời xử lý dữ liệu trên Hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất mà mỗi thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Cụ thể, từ 7h đến 16h ngày 4/8, các cơ sở đào tạo sẽ phối hợp với các Cục, Vụ của Bộ GD-ĐT bắt đầu tổ chức xét tuyển. Theo kế hoạch, sau 6 lần xử lý nguyện vọng và lọc ảo, các cơ sở đào tạo sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống chung.

Các cơ sở đào tạo sẽ công bố kết quả điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.

Tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 21/8.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc làm thủ tục nhập học trước ngày 13/8; đồng thời không được kết thúc việc xác nhận nhập học hoặc nhập học trước 17h ngày 21/8.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, điều kiện đăng ký xét tuyển đại học ở tất cả các phương thức là có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30, không tính điểm ưu tiên, điểm cộng; không áp dụng với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT.

Bộ GD-ĐT cho biết, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 1.241.914, song chỉ khoảng gần 1.200.000 thí sinh dự thi).

Năm nay, có 874.811 thí sinh đã nhập nguyện vọng. Năm 2025 con số này là 849.544 thí sinh. Như vậy, có khoảng hơn 325.000 thí sinh đã không đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2026.

Ở mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Các cơ sở đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng từ 1 đến 5; các trường khối Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh vào cơ sở đào tạo sẽ được xử lý trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển.