Vụ việc một chiếc ô tô biển xanh hiệu Hyundai Santa Fe liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường Ngọc Hồi (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Điều khiến nhiều người bức xúc không chỉ là việc tài xế bị cho là rời khỏi hiện trường sau va chạm, mà còn sử dụng còi hú, đèn nháy trong quá trình di chuyển khiến nhiều người lầm tưởng là xe cảnh sát đang đi làm nhiệm vụ.

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 20h40 ngày 14/6, tại khu vực gần chùa Yên Phú (xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội) đã xảy ra va chạm giữa ô tô biển kiểm soát 80A-066.XX và xe máy do ông N.V.Đ. điều khiển, chở theo bà N.T.H. Vụ tai nạn khiến bà H. bị thương phải nhập viện cấp cứu, xe máy hư hỏng.

Kết quả xác minh ban đầu từ phía Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho thấy, chiếc xe biển xanh nói trên thuộc một cơ quan Trung ương, không thuộc lực lượng vũ trang và không được cấp phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên, dù trên xe có gắn đèn ưu tiên.

Thực tế, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng mọi xe biển xanh đều được phép bật còi hú, đèn nháy khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật hiện hành, biển số xanh không đồng nghĩa với quyền ưu tiên.

Cụ thể, theo Nghị định 151/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên gồm đèn phát tín hiệu ưu tiên, còi phát tín hiệu ưu tiên và cờ hiệu ưu tiên.

Chỉ một số loại phương tiện được pháp luật cho phép lắp đặt và sử dụng các thiết bị này khi thực hiện nhiệm vụ, bao gồm: xe chữa cháy, xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe cứu thương, xe CSGT dẫn đường, xe cứu nạn cứu hộ hoặc phương tiện phục vụ tình trạng khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, nếu không thuộc các trường hợp nêu trên mà vẫn tự ý lắp đặt hoặc sử dụng còi hú, đèn nháy ưu tiên, chủ phương tiện và người điều khiển có thể bị xử lý vi phạm hành chính.

Theo điểm e khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ hoặc các loại xe tương tự không được quyền ưu tiên nhưng lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng.

Ngoài hình phạt tiền, cơ quan chức năng còn có thể buộc tháo dỡ các thiết bị lắp đặt trái phép nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và ngăn ngừa việc giả mạo xe ưu tiên.

Việc lạm dụng còi hú, đèn nháy không chỉ tạo ra tâm lý e ngại cho người tham gia giao thông mà còn làm ảnh hưởng đến hoạt động của các phương tiện ưu tiên thực sự trong tình huống khẩn cấp. Bởi vậy, mọi hành vi sử dụng trái phép tín hiệu ưu tiên cần được xử lý nghiêm minh để bảo đảm tính thượng tôn pháp luật và sự công bằng trên đường phố.

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