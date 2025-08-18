Sáng 18/8, khi có mặt tại lễ gắn biển công trình và khai mạc trưng bày triển lãm tại di tích lịch sử 48 Hàng Ngang – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập mùa thu năm 1945, tôi không khỏi bồi hồi, xúc động.

Trong không gian cổ kính, từng bức ảnh, từng hiện vật như thì thầm về một thời khắc thiêng liêng của dân tộc. Chính tại nơi này, Bác Hồ cùng Trung ương Đảng đã họp bàn, viết nên bản Tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Đó là khởi đầu cho những tháng ngày tri ân và tự hào mà chúng ta đang sống hôm nay.

Ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, cùng các đại biểu thực hiện nghi thức mở biển tại Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Bác Hồ khởi thảo “Tuyên ngôn Độc lập.” Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Hà Nội những ngày này mang một diện mạo đặc biệt. Từ những con phố cổ rợp cờ đỏ sao vàng đến các quảng trường rộng lớn, từ Quảng trường Ba Đình – nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập – đến những con đường rợp bóng cây ở phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, đâu đâu cũng vang vọng không khí tự hào.

Việc gắn biển công trình tại 48 Hàng Ngang không chỉ là một nghi thức mang tính biểu tượng, mà còn là cách để lịch sử hồi sinh trong tâm trí mỗi người. Nơi đây, hơn bất kỳ lời nói nào, nhắc nhở thế hệ hôm nay về chặng đường gian nan mà cha ông đã đi qua. Cùng với đó, những “địa chỉ đỏ” như Nhà tù Hỏa Lò, Tượng đài Bắc Sơn, hay những di tích ở Thái Nguyên, Tuyên Quang,… cũng đang trở thành điểm hẹn để mỗi người tìm về, lắng nghe tiếng gọi từ quá khứ, cảm nhận sự hy sinh thầm lặng đã làm nên độc lập hôm nay.

Nhắc đến những ngày tháng Tám lịch sử, không thể không nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Câu chuyện về Cách mạng Tháng Tám luôn gắn liền với hình ảnh giản dị của Người: bộ kaki bạc màu, đôi dép cao su mộc mạc, cùng phong thái ung dung, quyết đoán của một nhà lãnh đạo lớn. Trong căn gác nhỏ ở 48 Hàng Ngang, với ánh đèn leo lét, Bác Hồ đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập – văn kiện bất hủ khai sinh quốc gia Việt Nam mới.

Ngày 2/9/1945, trên Quảng trường Ba Đình, giọng nói ấm áp, dõng dạc của Người vang lên: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Những lời ấy không chỉ khẳng định nền độc lập dân tộc, mà còn chạm đến trái tim hàng triệu người Việt Nam và bạn bè quốc tế. Từ mùa thu năm ấy, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn cảm hứng bất diệt, thôi thúc các thế hệ Việt Nam không ngừng phấn đấu để xây dựng một đất nước hùng cường.

Trong những ngày cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tri ân là mạch nguồn tình cảm thiêng liêng chảy xuyên suốt trong đời sống dân tộc. Ở khắp nơi, những hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” được tổ chức long trọng. Các đoàn đại biểu đến thăm, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Những nén hương thành kính được thắp lên tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, nghĩa trang Điện Biên, nghĩa trang Hàng Dương trên đảo Côn Đảo. Xúc động biết bao khi chứng kiến các em học sinh, sinh viên – thế hệ trẻ hôm nay tay cầm ngọn nến lung linh trong đêm tri ân. Họ cúi đầu trước những hàng mộ, khẽ đọc tên từng liệt sĩ để thấy gần hơn sự hy sinh thầm lặng của thế hệ đi trước. Các chương trình nghệ thuật ở khắp mọi miền tổ quốc được dàn dựng công phu, làm sống lại những bản hùng ca đã đồng hành cùng dân tộc. Những hoạt động ấy không chỉ là nghi thức, mà là cách xã hội thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, để mỗi người thêm trách nhiệm với tương lai.

Nhưng tri ân không chỉ để hướng về quá khứ. Nó còn để khơi dậy niềm tự hào ở hiện tại. Những ngày này, cả nước rộn ràng trong không khí hân hoan. Trên các sân khấu lớn, những ca khúc cách mạng, những bản hùng ca dân tộc được khoác áo mới, ngân vang trong giọng ca trẻ trung, đầy nhiệt huyết. Những đêm nhạc “Tổ quốc trong tim”, “Tự hào là người Việt Nam”, “V Concert – Rạng rỡ Việt Nam”, “V Fest – Thanh xuân rực rỡ” đã quy tụ hàng vạn khán giả, trong đó có đông đảo giới trẻ. Họ hòa giọng hát, hòa nhịp tim, để tình yêu nước trở thành sức mạnh lan tỏa. Những giai điệu quen thuộc từ thập kỷ trước nay bừng sáng sức sống mới, khẳng định rằng âm nhạc yêu nước vẫn có sức hấp dẫn mạnh mẽ trong đời sống hôm nay.

Đông đảo người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng đi bộ mừng Quốc khánh

Cùng với âm nhạc, các phong trào thanh niên tình nguyện, khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới công nghệ cũng làm dày thêm niềm tự hào. Ở Trường Sa, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển trời, là niềm kiêu hãnh của Tổ quốc nơi tuyến đầu. Ở Hà Nội, hàng nghìn học sinh gấp hạc giấy, viết lời chúc gửi đến các chiến sĩ hải đảo. Ở miền Trung, những thanh niên tình nguyện mùa hè xanh dựng lại sân chơi, thắp sáng đường quê. Ở miền Nam, các phong trào khởi nghiệp sáng tạo đang góp phần đưa đất nước hội nhập sâu rộng. Tự hào vì 80 năm qua, từ một đất nước chịu sự đô hộ của thực dân, Việt Nam đã vươn mình thành quốc gia độc lập, thống nhất, ngày càng phát triển, vị thế quốc tế ngày càng vững vàng. Mỗi thành tựu hôm nay đều in dấu mồ hôi, trí tuệ của hàng triệu con người, đều là lời khẳng định rằng sự lựa chọn của lịch sử mùa thu năm 1945 là đúng đắn và bất diệt.

Tri ân để nhớ về quá khứ, tự hào để bước vào hiện tại – và cả hai cùng tiếp sức cho tương lai. Cách mạng Tháng Tám để lại cho chúng ta bài học lớn nhất: sức mạnh đoàn kết toàn dân, sức mạnh của khát vọng độc lập, tự do. Đó cũng là hành trang quý giá mà thế hệ hôm nay mang theo để đối diện với những thách thức mới: biến đổi khí hậu, cạnh tranh toàn cầu, nguy cơ phai nhạt bản sắc văn hóa trong hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh ấy, việc khơi dậy và lan tỏa tinh thần tri ân, tự hào càng có ý nghĩa. Nó giúp chúng ta giữ vững niềm tin, củng cố bản lĩnh, để không bị cuốn trôi trong vòng xoáy toàn cầu hóa. Đặc biệt, đối với thế hệ trẻ – những chủ nhân của tương lai – tri ân để sống đẹp hơn, tự hào để cống hiến nhiều hơn.

Hà Nội – trái tim của cả nước đang tiên phong trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm. Nhưng không chỉ là Hà Nội, ở khắp mọi miền Tổ quốc, từ đồng bằng đến miền núi, từ đất liền đến hải đảo, những hoạt động kỷ niệm cũng diễn ra sôi nổi. Đó là minh chứng rằng tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không bao giờ vơi cạn, mà đang được tiếp nối mạnh mẽ qua từng thế hệ.

Những ngày tháng Tám và mùa thu 2/9 lịch sử nhắc nhở chúng ta rằng mỗi bước đi hôm nay đều được nâng đỡ bởi hy sinh của cha anh, bởi ánh sáng từ tư tưởng Hồ Chí Minh. Tri ân quá khứ để tự hào hiện tại và từ đó nuôi dưỡng khát vọng dựng xây một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Những tháng ngày tri ân và tự hào không chỉ là những ngày lễ hội, mà là mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc, là sức mạnh tinh thần để chúng ta tiến lên, vững vàng và kiêu hãnh trên con đường phát triển.