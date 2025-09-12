Một công dân phản ánh về trường hợp đã có giấy chứng nhận (sổ đỏ), nay có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp) và thuộc trường hợp phải xin phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước ngày 1/7/2014.

Công dân thắc mắc: Trường hợp này có được làm hồ sơ đăng ký biến động để cấp đổi sổ đỏ từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất ở) hay chỉ được cập nhật biến động để theo dõi?

Theo công dân, do việc thực hiện quy định trên ở một số địa phương cấp huyện (nay là cấp xã) hiện còn bất cập, chưa thống nhất về cách làm và cách hiểu.

Một số nơi chấp nhận dựa vào quyết định xử phạt để thực hiện biến động từ đất nông nghiệp sang đất ở mà không yêu cầu quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; nhưng có nơi lại bắt buộc phải có quyết định cho phép mới giải quyết cấp đổi sổ đỏ.

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn Điều 25 Nghị định số 101/2024, trong đó quy định việc cấp sổ đỏ cho trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích được giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất (tức là đã được cấp sổ đỏ) trước ngày 1/7/2014.

Cụ thể, điểm b khoản 6 Điều 25 nêu rõ: Trường hợp đã được cấp sổ đỏ thì thực hiện việc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 29 và Điều 37 của nghị định này.

Điều 29 Nghị định 101/2024 quy định hồ sơ nộp khi đăng ký biến động đất đai, trong đó bao gồm các loại giấy tờ liên quan theo từng trường hợp cụ thể tại Điều 30.

Theo khoản 21 Điều 30, trường hợp quy định tại điểm b khoản 6 Điều 25 phải nộp: quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (có biện pháp khắc phục hậu quả buộc đăng ký đất đai), chứng từ nộp phạt, cùng với đơn đăng ký biến động đất đai và sổ đỏ.

Căn cứ quy định nêu trên, thửa đất đã được cấp sổ đỏ nhưng tự ý chuyển mục đích sử dụng thuộc diện phải xin phép trước ngày 1/7/2014 và đã có quyết định xử phạt thì người sử dụng đất được làm hồ sơ đăng ký biến động đất đai (gồm quyết định xử phạt, chứng từ nộp phạt, sổ đỏ và đơn đăng ký biến động đất đai) để được cấp đổi sổ theo mục đích mới - Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định.