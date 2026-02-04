Theo TASS, tỷ phú Elon Musk ngày 4/2 đã đưa ra bình luận về việc các công tố viên Pháp gửi lệnh triệu tập đến ông và khám xét văn phòng của X tại Paris.

"Đây là một hành động hoàn toàn mang mục đích chính trị", ông Musk viết trên trang cá nhân X, đồng thời trích dẫn một tuyên bố rộng hơn trên tài khoản chính thức về các vấn đề chính trị toàn cầu của nền tảng này (GGA).

"Những cáo buộc đằng sau cuộc đột kích ngày 3/2 hoàn toàn vô căn cứ. Chúng tôi cho rằng cuộc điều tra đã bóp méo luật pháp của nước Pháp, bỏ qua quy trình tố tụng hợp pháp và gây nguy hiểm cho tự do ngôn luận. X cam kết bảo vệ các quyền cơ bản của mình và quyền của người dùng. Chúng tôi sẽ không bị đe dọa bởi hành động của các cơ quan tư pháp Pháp ngày hôm nay", bài đăng của GGA nêu rõ.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Bloomberg

Trước đó, Viện Công tố Paris, đơn vị cảnh sát mạng Pháp và Europol đã phối hợp để khám xét các văn phòng của mạng xã hội X tại thủ đô nước Pháp vào sáng 3/2. Ngoài ra, một giấy triệu tập tự nguyện cũng được gửi cho ông Elon Musk và cựu CEO X Linda Yaccarino, yêu cầu hai nhân vật này trả lời liên quan đến hoạt động của mạng xã hội này.

"Các dấu hiệu vi phạm của X bao gồm phát tán và tình dục hóa hình ảnh phụ nữ và trẻ em bằng AI, phủ nhận "tội ác chống lại loài người", và trích xuất dữ liệu gian lận từ một hệ thống xử lý tự động. Quá trình làm việc tự nguyện với ban lãnh đạo sẽ giúp họ trình bày quan điểm về các sự việc, cũng như những biện pháp tuân thủ mà họ dự kiến áp dụng", Viện Công tố Paris cho biết.

Theo giới quan sát, mạng xã hội X suốt thời gian qua đã phải đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý tại châu Âu, đơn cử là việc bị EU phạt 140 triệu USD vào năm ngoái. Thời hạn triệu tập của ông Musk và bà Yaccarino là ngày 20/4 và hiện vẫn chưa rõ các công tố viên Pháp có quyền hạn nào để buộc họ phải xuất hiện hay không.