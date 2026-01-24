Theo đài RT, tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 23/1 đã tiết lộ về việc tỷ phú Elon Musk hàn gắn quan hệ với Tổng thống Mỹ Trump và sẵn sàng trở lại chính trường để hỗ trợ đảng Cộng hòa.

"Trong những tuần gần đây, nhóm chính trị của ông Musk đã tổ chức các cuộc gặp với những đối tác tiềm năng để triển khai các chiến dịch truyền thông kỹ thuật số. Mục tiêu chính của ông Musk trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vào tháng 11 là tác động tới những cử tri từng bỏ phiếu cho Tổng thống Trump nhưng ít quan tâm đến các cuộc bầu cử quốc hội", nguồn tin của WSJ cho biết.

Tỷ phú Elon Musk trong một sự kiện của đảng Cộng hòa. Ảnh: NYT

Cũng theo WSJ, người giàu nhất thế giới đã phân bổ 10 triệu USD cho ủy ban vận động của ông Nate Morris, ứng viên Cộng hòa đang tranh cử tại Thượng viện. Ngoài ra, các nhân vật cấp cao của đảng Cộng hòa, bao gồm cả Phó Tổng thống JD Vance cũng đã tiếp cận nhằm thuyết phục ông Musk hỗ trợ đảng này duy trì thế đa số ở lưỡng viện.

Theo truyền thông Mỹ, ông Musk đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của Tổng thống Trump khi đã quyên góp tổng cộng 288 triệu USD cho ứng viên Cộng hòa. Sau chiến thắng của ông Trump, ông Musk được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), cơ quan hiện đã giải thể.

Quan hệ giữa nhà lãnh đạo Mỹ và ông chủ hãng SpaceX bắt đầu rạn nứt từ giữa năm 2025, nhưng hai bên dường như đã hàn gắn khi cùng xuất hiện tại lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk.

Giới quan sát nhận định, việc ông Musk quay trở lại chính trường sẽ có tác động lớn đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Tổng thống Trump vô cùng coi trọng kết quả bầu cử sắp tới khi từng nói với các nghị sĩ Cộng hòa rằng: "Mọi người phải thắng bầu cử giữa kỳ. Nếu không, họ sẽ tìm lý do để luận tội tôi".