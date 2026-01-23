Thông báo về ngày làm việc thứ tư của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng nêu rõ, sáng nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 họp hội nghị lần thứ nhất.

Về quy trình bầu Bộ Chính trị, đoàn Chủ tịch hội nghị sẽ báo cáo về đề án và đề nghị số lượng ủy viên Bộ Chính trị cần bầu. Tiếp đó, hội nghị thảo luận, biểu quyết về số lượng ủy viên Bộ Chính trị. Đoàn Chủ tịch báo cáo danh sách những nhân sự được Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá trước đề cử vào Bộ Chính trị.

Tiếp đó, các ủy viên Trung ương thực hiện quyền ứng cử, đề cử và thảo luận tại tổ. Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách, báo cáo những trường hợp xin rút và chốt danh sách bầu cử. Bước cuối, hội nghị biểu quyết thông qua danh sách, số lượng và tiến hành bỏ phiếu, công bố kết quả.

Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn của ủy viên Trung ương Đảng. Ngoài ra, nhân sự giữ chức danh này cần có thêm các tiêu chuẩn như thật sự tiêu biểu, mẫu mực của Ban chấp hành Trung ương Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, quản trị, ý thức tổ chức kỷ luật; không bị chi phối bởi sự can thiệp, sức ép bên ngoài và lợi ích nhóm.

Những nhân sự này phải là người quyết đoán, quyết liệt, hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, hiểu biết sâu rộng tình hình đất nước, khu vực và thế giới; nhạy cảm về chính trị, nhạy bén về kinh tế, am hiểu sâu sắc về xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu ủy viên Trung ương chính thức và ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Ảnh: Báo Nhân Dân

Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải có ý thức trách nhiệm cao, có khả năng xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho đất nước, đóng góp ý kiến trong việc hoạch định đường lối, chính sách và phát hiện, đề xuất những vấn đề thực tiễn đặt ra để Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thảo luận, quyết định; có tâm, có tầm và trách nhiệm trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo đảm sự kế thừa, phát triển, chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là ủy viên Trung ương Đảng (chính thức) trọn 1 nhiệm kỳ trở lên, đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh (bí thư; chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND) hoặc trưởng các ban, bộ, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và tương đương.

Trường hợp ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư công tác trong quân đội thì phải kinh qua chức vụ chủ trì cấp quân khu. Trường hợp đặc biệt do Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định.

Về quy trình bầu Tổng Bí thư, đoàn Chủ tịch sẽ báo cáo về yêu cầu tiêu chuẩn và giới thiệu nhân sự do Trung ương khóa trước chuẩn bị, cùng ý kiến của Bộ Chính trị khóa mới và kết quả giới thiệu từ Đại hội để hội nghị tham khảo.

Sau đó, Trung ương họp tổ thảo luận, tiến hành ứng cử, đề cử. Đoàn Chủ tịch sẽ tổng hợp danh sách, trình hội nghị biểu quyết thông qua và tiến hành bỏ phiếu, công bố kết quả.

Với chức danh Tổng Bí thư, nhân sự phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Nhân sự ở chức danh này phải là người tiêu biểu, có uy tín cao, là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và sức mạnh thời đại.

Người đảm nhiệm vị trí Tổng Bí thư cần có tư duy lý luận chính trị sắc sảo, có kiến thức sâu, rộng, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, quản lý nhà nước...

Tổng Bí thư phải là người có bản lĩnh chính trị, tư duy nhạy bén, đổi mới, đột phá, quyết đoán; có năng lực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, định hướng chiến lược; bình tĩnh, sáng suốt trước những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến vận mệnh của Đảng, của quốc gia, của dân tộc.

Một tiêu chuẩn nữa với chức danh này là phải có năng lực lãnh đạo, điều hành Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; có năng lực lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm, cán bộ chủ chốt.

Nhân sự ở vị trí này đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban, bộ, ngành Trung ương; tham gia Bộ Chính trị trọn 1 nhiệm kỳ trở lên.

Trường hợp đặc biệt do Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định.

Về quy trình bầu Ban Bí thư, sau khi bầu Tổng Bí thư, Tổng Bí thư khóa mới thay mặt đoàn Chủ tịch báo cáo đề án và đề nghị số lượng ủy viên Ban Bí thư. Quy trình bầu cử diễn ra tương tự với các bước: thảo luận, ứng cử, đề cử và chốt danh sách bầu cử.

Ngoài các ủy viên Ban Bí thư do Ban chấp hành Trung ương bầu, một số thành viên Ban Bí thư do Bộ Chính trị phân công theo quy định.

Về quy trình bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đoàn Chủ tịch báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; nhân sự được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa trước dự kiến giới thiệu (nếu có) và ý kiến giới thiệu của Bộ Chính trị khoá mới.

Nhân sự tiến hành ứng cử, đề cử. Sau đó, đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách nhưng người tự ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo hội nghị xem xét, quyết định.

Đoàn Chủ tịch lấy phiếu xin ý kiến của hội nghị đối với các trường hợp tự ứng cử, được đề cử tại hội nghị (nếu cần); lập danh sách bầu cử, hội nghị biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử,

Cuối cùng, hội nghị sẽ tiến hành bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử.