Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), từ năm 2020 đến nay, cơ quan này đã cấp 100 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu MK SKINCARE, doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Phan Thị Mai - Mailisa) làm chủ sở hữu. Hiện 81 sản phẩm còn hiệu lực.

Trước thời điểm bị cơ quan công an kiểm tra, Thẩm mỹ viện Mailisa - một trong những chuỗi thẩm mỹ lớn tại Việt Nam - từng gây chú ý khi phân phối 15 sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic. Bên cạnh hoạt động thẩm mỹ, Mailisa cũng được đánh giá thu lợi lớn từ kinh doanh mỹ phẩm.

Danh mục sản phẩm Mailisa bán ra thị trường gồm kem chống nắng, sữa rửa mặt, gel tái tạo cấu trúc da… Trong đó, bộ mỹ phẩm Doctor Magic được giới thiệu có nguồn gốc từ Hong Kong (Trung Quốc), nhập khẩu chính hãng và phân phối độc quyền tại Việt Nam. Trên website chính thức, các sản phẩm này vẫn đang được bán với giá từ 120.000 đồng đến 2,7 triệu đồng.

Các sản phẩm của Mailisa bán trên website của công ty. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo thông tin trên nhãn hàng, đơn vị nhập khẩu và phân phối Doctor Magic tại Việt Nam chính là Công ty MK SKINCARE.

Tuy nhiên, khi tra cứu trên hệ thống trực tuyến của Cục Quản lý Dược lại không xuất hiện thông tin về các sản phẩm Doctor Magic cũng như Công ty MK SKINCARE.

Ngày 17/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược cho biết việc không truy cập được thông tin sản phẩm Doctor Magic là hệ thống dịch vụ công tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu thường xuyên gặp lỗi kỹ thuật kết nối. Việc hiển thị dữ liệu đôi khi bị gián đoạn nhưng không xảy ra tình trạng mất hồ sơ. Cục đang phối hợp với các đơn vị liên quan để khắc phục.

Liên quan đến sản phẩm của Mailisa, ông Hùng cho biết, theo báo cáo sơ bộ của Phòng Quản lý Mỹ phẩm, từ 1/1/2020 đến nay, Công ty MK SKINCARE đã nộp hồ sơ công bố 100 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu, trong đó 81 sản phẩm hiện còn hiệu lực số tiếp nhận công bố. Lãnh đạo Cục đang yêu cầu phòng chuyên môn tiếp tục báo cáo chi tiết để có chỉ đạo cụ thể.

Sản phẩm bán trên website nhưng không thể vào được giỏ hàng. Ảnh chụp màn hình.

Theo tìm hiểu của PV, trên trang tra cứu sản phẩm do Công ty MK SKINCARE đăng ký với Cục Quản lý Dược, từ năm 2018 đến nay, Cục đã cấp 162 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm cho công ty này.

Trong nhiều buổi livestream, trang cá nhân Mailisa liên tục quảng cáo các sản phẩm kem dưỡng da và khẳng định: Không phải hàng giả; các sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic đã hiện diện tại thị trường Việt Nam nhiều năm; toàn bộ mặt hàng đều được nhập khẩu chính ngạch, đi kèm bảng thành phần...

Tuy nhiên, sau khi lực lượng công an kiểm tra nhiều cơ sở thuộc hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa sáng 13/11 đến ngày 17/11, trên trang https://mailisa.com/ (trang chính thức của Thẩm mỹ viện Mailisa), chỉ còn hình ảnh sản phẩm với dòng quảng cáo ngắn gọn: Mỹ phẩm Doctor Magic là dòng sản phẩm được Mailisa nhập khẩu - phân phối chính ngạch, đã có phiếu công bố mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp số tiếp... Khi khách hàng ấn vào sản phẩm để đọc tiếp lời giới thiệu đã không thể vào được.

