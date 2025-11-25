Chiều 25/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận Phiếu công bố và đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 162 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare.

Công ty MK Skincare do ông Hoàng Kim Khánh, chồng bà Phan Thị Mai, người sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa – làm chủ sở hữu và đại diện pháp luật.

Theo đó, Cục Quản lý Dược quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục cấp trước đây cho MK Skincare.

Sản phẩm của Mailisa. Ảnh chụp màn hình

Lý do là doanh nghiệp không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) – tài liệu bắt buộc theo Thông tư 06/2011/TT-BYT và các quy định liên quan tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 124/2021/NĐ-CP. Việc không cung cấp PIF khiến cơ quan quản lý không thể đánh giá tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm, tiềm ẩn rủi ro đối với người tiêu dùng.

Cùng với việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố, Cục Quản lý Dược tiếp tục đình chỉ lưu hành và yêu cầu thu hồi trên toàn quốc toàn bộ các lô còn hạn sử dụng của 162 sản phẩm mỹ phẩm thuộc MK Skincare. Đây là biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật nhằm ngăn chặn nguy cơ các sản phẩm không đạt chuẩn tiếp tục lưu thông, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

MK Skincare được yêu cầu thông báo thu hồi tới tất cả các cơ sở phân phối, sử dụng; tiếp nhận và thu hồi sản phẩm trả về; thực hiện biệt trữ và bảo quản các lô sản phẩm vi phạm cho đến khi có quyết định tiêu hủy của cơ quan có thẩm quyền. Toàn bộ báo cáo thu hồi phải gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12/2025.

Cục Quản lý Dược giao Sở Y tế TP.HCM - nơi doanh nghiệp đặt trụ sở giám sát toàn bộ quá trình thu hồi của công ty. Báo cáo giám sát cũng phải gửi về cơ quan quản lý trung ương trước ngày 15/12/2025.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cả nước có trách nhiệm thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm dừng ngay việc mua bán, sử dụng các sản phẩm nêu trên và trả lại nơi cung ứng. Các địa phương cũng phải tiếp nhận báo cáo từ cơ sở kinh doanh, người sử dụng; phối hợp xử lý đơn vị vi phạm theo thẩm quyền và chuyển hồ sơ sang cơ quan pháp luật nếu phát hiện dấu hiệu hình sự.

Riêng Sở Y tế TP.HCM được giao giám sát Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare trong việc thực hiện thu hồi các lô sản phẩm nêu trên và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

Trước đó, ngày 18/11, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu Sở Y tế và các viện kiểm nghiệm lấy mẫu khẩn các mỹ phẩm của Mailisa như Doctor Magic, Maika Beauty, MK, đồng thời đề nghị MK Skincare nộp hồ sơ để xác minh an toàn sản phẩm.