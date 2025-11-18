Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cơ quan chức năng đang xác minh các dấu hiệu vi phạm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare (doanh nghiệp do chồng bà Mailisa sở hữu) đơn vị nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường các sản phẩm mang nhãn hiệu Doctor Magic, Maika Beauty và MK.

Trước đó, báo chí phản ánh nhiều sản phẩm của công ty này có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm và tiềm ẩn rủi ro đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, ngày 18/11, Cục Quản lý Dược đã gửi văn bản yêu cầu sở y tế địa phương chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm dược – mỹ phẩm lấy mẫu kiểm nghiệm toàn bộ các sản phẩm thuộc ba nhãn hàng trên đang lưu hành tại địa bàn.

Danh mục kiểm tra gồm 162 sản phẩm do MK Skincare nhập khẩu hoặc chịu trách nhiệm phân phối. Các nhóm cần ưu tiên lấy mẫu là mỹ phẩm làm trắng da, kem chống nắng và sản phẩm có hướng dẫn sử dụng cho phụ nữ mang thai hoặc trẻ em.

Bên cạnh hệ thống kiểm nghiệm tại địa phương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM cũng được giao lấy mẫu trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt tại các điểm phân phối lớn và các sàn thương mại điện tử. Kết quả kiểm nghiệm cùng hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) của toàn bộ 162 sản phẩm phải được gửi về Cục Quản lý Dược để tổng hợp.

Trong văn bản gửi các địa phương, Cục yêu cầu tổng hợp và báo cáo toàn bộ kết quả thanh tra, kiểm tra, cũng như xử lý vi phạm (nếu có) liên quan đến việc tuân thủ quy định pháp luật khi kinh doanh, lưu thông và sử dụng sản phẩm mang ba nhãn hiệu nêu trên.

Sản phẩm của MK Skincare trên website của doanh nghiệp. Ảnh chụp màn hình.

Riêng Sở Y tế TPHCM, nơi MK Skincare đặt trụ sở, được giao nhiệm vụ kiểm tra trực tiếp doanh nghiệp về việc chấp hành các quy định trong nhập khẩu, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm; đồng thời xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả về Cục.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu chính Công ty MK Skincare phải báo cáo chi tiết tình hình kiểm nghiệm sản phẩm tại các cơ quan được chỉ định, cung cấp toàn bộ kết quả mẫu đã kiểm và nộp đầy đủ hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) của 162 sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố.

Được biết, thẩm mỹ viện Mailisa được phát triển bởi hai vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh và Phan Thị Mai. Bà Phan Thị Mai hay còn gọi Mailisa là người sáng lập. Ngoài dịch vụ làm đẹp, bà còn phân phối nhiều loại mỹ phẩm như kem chống nắng, sữa rửa mặt, gel tái tạo da, trong đó nổi bật là Doctor Magic nhập khẩu từ Hong Kong, bán độc quyền tại Việt Nam với giá 120.000 đồng – 2,7 triệu đồng.

Dù cơ quan chức năng chưa công bố kết luận, sự việc thu hút dư luận quan tâm đến minh bạch hoạt động thẩm mỹ, nguồn gốc và chất lượng sản phẩm mà Mailisa phân phối.

Bộ Y tế đã cấp bao nhiêu số công bố sản phẩm của Mailisa? Theo Bộ Y tế, hiện đã có 100 sản phẩm liên quan đến Mailisa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố, trong đó 81 sản phẩm còn hiệu lực.