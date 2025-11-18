Chiều 18/11, Cục Quản lý Dược thông tin về hoạt động nhập khẩu, kinh doanh mỹ phẩm của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare (sau đây gọi là Công ty MK Skincare), doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh, chồng bà Phan Thị Mai (Mailisa), làm chủ sở hữu và đại diện pháp luật.

Theo kết quả tra cứu dữ liệu trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận công bố mỹ phẩm kết nối Cổng thông tin một cửa Quốc gia, từ năm 2018 đến nay, Công ty MK Skincare được Cục Quản lý Dược tiếp nhận 162 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Đến ngày 17/11/2025, Công ty này còn 81 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực.

Qua tra cứu nhanh kết quả thanh tra, kiểm tra đến thời điểm hiện nay, Cục Quản lý Dược chưa nhận được phản ánh hoặc các thông tin của các Sở Y tế, hệ thống kiểm nghiệm nhà nước về thuốc và mỹ phẩm, cũng như chưa nhận được các báo cáo, khiếu nại phản ánh của tổ chức, cá nhân về việc phát hiện các sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng “DOCTOR MAGIC”, “MAIKA BEAUTY”, “MK” do Công ty MK Skincare nhập khẩu hoặc đứng tên công bố vi phạm chất lượng.

Sản phẩm của Mailisa trên website công ty. Ảnh: Chụp màn hình.

Ngay sau khi có thông tin phản ánh của báo chí, Cục Quản lý Dược đã có các văn bản chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính (nếu có) đối với Công ty MK Skincare. Trường hợp có vi phạm, sẽ tiến hành thu hồi, tiêu hủy, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định và thông báo rộng rãi đến cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân được biết.

Trong khi chưa có kết quả kiểm nghiệm của các đơn vị, Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở kinh doanh, người dân cần thận trọng trong việc sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu, công bố.

Đồng thời, Cục Quản lý Dược cũng đưa cụ thể danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu cấp phiếu công bố TẠI ĐÂY.

Theo Cục Quản lý Dược, hiện cả nước có khoảng 200.000 sản phẩm mỹ phẩm được tiếp nhận công bố, trong đó Cục Quản lý Dược tiếp nhận khoảng 150.000 sản phẩm nhập khẩu, còn lại do các Sở Y tế công bố với sản phẩm sản xuất trong nước.

Mỗi năm, Cục Quản lý Dược kiểm tra khoảng 20 - 30 cơ sở, các Sở Y tế khoảng 300 cơ sở. Trong năm 2025, tính đến ngày 17/11, Cục đã kiểm tra 35 cơ sở (12 theo kế hoạch, 23 đột xuất) và xử phạt 11 cơ sở, tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.