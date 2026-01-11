Theo Tehran News, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 11/1 tuyên bố rằng Tehran sẽ coi mọi căn cứ quân sự của Mỹ và Israel trong khu vực là mục tiêu trả đũa nếu Washington thực hiện một cuộc tấn công mới nhắm vào Iran.

"Nếu Washington tấn công Iran, chúng tôi sẽ coi toàn bộ căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông và lãnh thổ Israel là mục tiêu hợp pháp. Chúng tôi sẽ không chỉ giới hạn ở việc phản ứng sau khi nguy cơ đã xảy ra, mà sẽ hành động dựa trên bất kỳ dấu hiệu đe dọa nào", ông Qalibaf cho biết.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf. Ảnh: Islam Times

Nguồn tin của truyền thông Anh tiết lộ, chính phủ Iran đang cảnh giác cao độ trước kịch bản Mỹ can thiệp quân sự khi Tehran đang phải đối mặt với các cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều năm.

Vào ngày 10/1, tờ New York Times đã trích dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ, hé lộ rằng Tổng thống Donald Trump đang xem xét khả năng ra lệnh tiến hành chiến dịch không kích mới nhắm vào Iran.

"Trong những ngày vừa qua, Tổng thống Trump đã được báo cáo về một số phương án tấn công, bao gồm các đòn không kích nhắm vào những mục tiêu phi quân sự tại Tehran. Tuy vậy, ông ấy vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng", nguồn tin của New York Times nói.

Tại chuyến công du tới Mỹ vào cuối tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận với Tổng thống Trump về phương án tập kích Iran một lần nữa. Tại thời điểm đó, lý do được Israel và Mỹ đưa ra là "sự quan ngại khi Iran mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo".