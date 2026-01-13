Video: Aljazeera

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Iran đang đối mặt với tình trạng bất ổn lan rộng khắp cả nước và các cuộc biểu tình đã bước sang tuần thứ 3.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Leavitt nói với hãng tin Fox: "Các cuộc không kích sẽ là một trong số nhiều lựa chọn mà tổng tư lệnh đang cân nhắc. Ông Trump đã nói rõ ràng rằng ông không muốn thấy người dân thiệt mạng trên đường phố Tehran. Tuy nhiên, thật không may, đó là điều mà chúng ta đang chứng kiến lúc này".

Liên quan tới các cuộc không kích của Mỹ vào 3 địa điểm hạt nhân của Iran hồi năm ngoái, bà Leavitt nhắc tới khả năng ông Trump sử dụng sức mạnh quân sự Mỹ: "Không ai hiểu điều đó hơn Iran. Tổng thống Trump sẽ làm gì tiếp theo, chỉ ông ấy biết. Do đó, thế giới cứ chờ đợi và phán đoán".

Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết thêm, các thông điệp riêng tư và công khai của Iran gửi tới Mỹ khá khác nhau. "Tôi nghĩ tổng thống quan tâm tới việc tìm hiểu các thông điệp đó", bà Leavitt bày tỏ nhưng không đề cập chi tiết tới bản chất của các thông điệp.

Biểu tình ở Iran bùng phát vào ngày 28/12/2025 khi các thương nhân ở Tehran phản đối sự mất giá đột ngột của đồng nội tệ Rial. Sau đó, biểu tình đã lan rộng khắp Iran và trở thành thách thức trực tiếp đối với giới lãnh đạo tôn giáo của đất nước.

Với lập luận để chống lại cuộc chiến nhận thức do kẻ thù của Iran tiến hành trên không gian mạng, Tehran đã ngắt internet trên toàn quốc kể từ ngày 9/1. Press TV dẫn lời ông Mohammad Amin Aghamiri, Chủ tịch trung tâm quốc gia về không gian mạng của Iran cho hay mạng internet sẽ vẫn bị hạn chế cho tới khi an ninh được khôi phục hoàn toàn.

Tổng thống Trump nhiều lần cảnh báo nếu Iran tấn công người biểu tình, Mỹ "sẽ tới giải cứu và sẵn sàng hành động".

Đáp trả những tuyên bố của Mỹ, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 12/1 khẳng định: "Iran không muốn chiến tranh nhưng đã chuẩn bị cho điều đó và thậm chí chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cả cuộc xung đột 12 ngày trước đây. Chúng tôi cũng sẵn sàng đàm phán nhưng đó phải là cuộc đàm phán công bằng, danh dự, trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, dựa trên lợi ích chung". Ông Araghchi nhấn mạnh, các cuộc thương thuyết phải được tiến hành thiện chí và không phải theo mệnh lệnh hay áp đặt.