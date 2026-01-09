Theo Thông tư 26/2025, việc xác định thời gian làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn – yếu tố then chốt để xem xét nghỉ hưu sớm được chia theo các giai đoạn cụ thể.

Thứ nhất, trước ngày 1/1/2021, thời gian người lao động làm việc tại nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc phụ cấp từ 25% trở lên được xác định là thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ nghỉ hưu sớm.

Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để xác định nghỉ hưu sớm trải rộng tại nhiều tỉnh, thành phố. Ảnh: Phòng Văn hóa - Thông tin và Du lịch huyện Cô Tô (cũ)

Thứ hai, từ ngày 1/1/2021 đến trước ngày 1/1/2026, việc xác định thời gian làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn tiếp tục thực hiện theo danh mục ban hành kèm Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH.

Riêng giai đoạn từ 1/7/2025 đến trước 1/1/2026, thời gian làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn được xác định theo địa bàn áp dụng tại tháng 6/2025, nhằm bảo đảm quyền lợi liên tục cho người lao động trong giai đoạn chuyển tiếp.

Theo Thông tư 26/2025, danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để xác định nghỉ hưu sớm trải rộng tại nhiều tỉnh, thành phố, bao gồm nhiều xã miền núi, biên giới, hải đảo, đặc khu và các khu vực đặc thù.

Danh mục này bao gồm: Các đặc khu như Thổ Châu (An Giang), Trường Sa (Khánh Hòa), Cô Tô (Quảng Ninh), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Cồn Cỏ (Quảng Trị), Hoàng Sa (Đà Nẵng), Bạch Long Vỹ (Hải Phòng), Côn Đảo (TPHCM)…

Nhiều xã vùng sâu, vùng xa, biên giới tại các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Nghệ An, Thanh Hóa, Gia Lai, Đắk Lắk…

Các trạm đèn biển, nhà giàn DK1 và một số đơn vị sản xuất, hành chính đặc thù.

Theo quy định hiện hành, trong năm 2026, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là: Lao động nam đủ 61 tuổi 6 tháng; lao động nữ đủ 57 tuổi 8 tháng.

Sang năm 2027, tuổi nghỉ hưu tiếp tục tăng: Lao động nam đủ 61 tuổi 9 tháng; lao động nữ đủ 58 tuổi.

Trong bối cảnh tuổi nghỉ hưu tăng dần theo lộ trình, danh mục vùng đặc biệt khó khăn theo Thông tư 26/2025 được đánh giá là căn cứ quan trọng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động đã có thời gian dài làm việc tại các địa bàn có điều kiện sinh hoạt và lao động đặc biệt khắc nghiệt.