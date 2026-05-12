Chân sút người Senegal đang trong những ngày cuối hợp đồng cho mượn tại Bayern Munich. Thương vụ xảy ra sau khi Chelsea đưa về Liam Delap và Joao Pedro ở phiên chợ hè năm ngoái.

Nicolas Jackson đành chuyển đến sân Allianz Arena theo dạng cho mượn một mùa giải. Tuy nhiên, anh không được Bayern Munich mua đứt với giá 56,2 triệu bảng vì chưa thi đấu đủ số trận cần thiết để kích hoạt điều khoản.

Nicolas Jackson ghi được 10 bàn cho Bayern Munich mùa này - Ảnh: BBC

Thay vào đó, Chelsea sẽ cân nhắc khả năng bán Jackson thời gian tới. Tờ Bild tiết lộ, các đội bóng Serie A như Juventus hay AC Milan đang dành sự quan tâm đặc biệt cho chàng tiền đạo 24 tuổi.

Gã khổng lồ của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ - Fenerbahce và đội bóng Al-Ahli thuộc Saudi Pro League cũng lên kế hoạch mượn tiền đạo tuyển thủ Senegal.

Nicolas Jackson phần nào thể hiện được khả năng tại Munich trong vai trò dự bị cho Harry Kane. Tuy nhiên, phong độ xuất chúng của Kane khiến Jackson ít được sử dụng.

Quãng thời gian khoác áo Hùm xám, Jackson ghi được 10 bàn thắng và HLV Vincent Kompany khá hài lòng với thái độ cùng màn trình diễn của học trò.

Dẫu vậy, mức phí 56,2 triệu bảng mà Chelsea đưa ra là quá cao. Giám đốc thể thao Bayern - Max Eberl xác nhận hồi cuối tháng trước.

"Chúng tôi không cần kích hoạt điều khoản mua đứt Nicolas Jackson vì cậu ấy chưa được ra sân nhiều."

Trong khi người đại diện Diomansy Kamara đăng bài bênh vực thân chủ Nicolas Jackson: "Tương lai không ai đoán trước. Hãy tin tưởng vào quá trình, mọi điều có thể xảy ra."