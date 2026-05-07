Nước mắt Harry Kane

Đêm Munich khép lại trong tiếng vỗ tay nghẹn ngào ở Allianz Arena, với 75.000 khán giả chật kín chỗ. Harry Kane đứng lặng rất lâu sau tiếng còi mãn cuộc.

Anh bật khóc dưới biểu ngữ khổng lồ ở khán đài phía nam “Schiestst uns ins Finale!” – “Hãy đưa chúng tôi vào chung kết!”. Một khoảnh khắc hiếm hoi của người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh.

Harry Kane bật khóc sau khi Bayern bị loại. Ảnh: EPA

Bayern Munich hòa PSG 1-1 ở bán kết lượt về Champions League, nhưng thất bại chung cuộc 5-6 đẩy Kane ra khỏi giấc mơ lớn nhất đời cầu thủ là được chơi và chiến thắng trong một trận chung kết Cúp C1.

Có điều trớ trêu ở Kane. Anh đang trải qua mùa giải hay nhất sự nghiệp cấp CLB, nhưng nỗi đau cũng sâu nhất. Anh ghi 55 bàn thắng sau 48 trận trên mọi đấu trường, kỷ lục mới trong sự nghiệp.

Bayern Munich sớm vô địch Bundesliga, còn Kane gần như “bỏ túi” Chiếc giày vàng châu Âu.

Champions League, đặc biệt là tứ kết và bán kết, chứng kiến phiên bản toàn diện nhất của trung phong người Anh. Không chỉ bàn thắng, Kane lùi sâu làm bóng, tổ chức thế trận, kéo giãn hàng thủ, pressing và trở thành trung tâm của cả hệ thống.

Nhưng bóng đá châu Âu chưa bao giờ chỉ nhớ đến những con số. Người ta nhớ những đêm cuối cùng. Nhớ chiếc cúp bạc. Những khoảnh khắc đăng quang dưới ánh đèn Champions League.

Kane – với 14 bàn ở Champions League mùa này, một kỷ lục cá nhân khác – lại một lần nữa đứng ngoài điều đó.

Một năm trước, Bayern bị Inter Milan loại ở tứ kết. Đó là cú đánh đau bởi trận chung kết mùa ấy diễn ra ngay tại Munich.

Kane đến Đức với giấc mơ chinh phục Champions League và nâng cúp trên sân nhà Allianz Arena. Hình ảnh ấy từng được xem như cái kết hoàn hảo cho hành trình thoát khỏi “lời nguyền trắng tay” kéo dài suốt thời Tottenham.

Kane có mùa giải toàn diện về mặt cá nhân. Ảnh: EFE

Năm ngoái, Inter đã chặn anh. Năm nay, Kane tiến gần hơn. Bayern vượt qua những trận chiến khốc liệt, còn Kane gần như gồng cả hàng công trên vai. Anh ghi bàn trong cả 2 lượt trận trước Real Madrid; gỡ hòa trận lượt về bán kết với PSG, nhưng khoảnh khắc ấy chỉ khiến bi kịch thêm cay đắng.

Kane vẫn ghi bàn trong đêm Bayern bị loại. Giống như rất nhiều lần trong sự nghiệp anh.

Động lực cho World Cup

Trong sự nghiệp, Kane ghi nhiều bàn ở EURO lẫn World Cup, hay trong các trận cầu lớn nhất bóng đá Anh. Nhưng khi danh hiệu ở thật gần, bóng đá luôn để lại cho anh một khoảng trống khó gọi tên.

Có thứ gì đó gần như định mệnh bám theo anh. Càng xuất sắc cá nhân, thất bại tập thể càng ám ảnh.

Bởi thế, những giọt nước mắt ở Munich không đơn thuần là nỗi buồn của một trận thua. Đó là cảm giác của một cầu thủ hiểu rằng thời gian không còn vô hạn nữa. Anh đã 32 tuổi.

Kane vẫn đang ở đỉnh cao phong độ, nhưng mọi tiền đạo đều hiểu sự nghiệp không kéo dài mãi. Champions League không phải danh hiệu có thể hẹn năm sau sẽ trở lại. Có những huyền thoại mất cả đời vẫn không chạm tay vào.

Sự xuất sắc của Kane là không đủ. Ảnh: FC Bayern

Thế nhưng, nếu nhìn theo một cách khác, chính thất bại này có thể tạo ra phiên bản đáng sợ nhất của Kane trong màu áo tuyển Anh ở World Cup 2026.

Trong nhiều năm, Kane thường bước vào các giải đấu lớn với gánh nặng của sự kỳ vọng và nỗi ám ảnh trắng tay. Giờ đây, anh mang thêm một món nợ khác – món nợ với chính sự nghiệp mình.

World Cup có thể là cơ hội cuối cùng để Kane bước vào hàng ngũ bất tử của bóng đá Anh. Chiếc cúp vô địch thế giới sẽ thay đổi toàn bộ cách người ta nhìn về anh. “Tam sư” đang khát khao chạm tới đỉnh cao kể từ năm 1966.

Kane từng thất bại ở chung kết Champions League cùng Tottenham; gục ngã ở chung kết EURO với tuyển Anh; bị chế giễu vì “lời nguyền trắng tay”. Điều đặc biệt là anh chưa bao giờ biến mất sau thất bại. Anh luôn quay lại với phiên bản tốt hơn.

Mùa này, anh đã chứng minh điều đó bằng thứ bóng đá hoàn thiện nhất sự nghiệp. Biết đâu, chính đêm Munich đau đớn ấy sẽ trở thành nhiên liệu cho hành trình cuối cùng của Harry Kane – đi tìm chiếc cúp lớn để tô điểm cho sự nghiệp vĩ đại còn dang dở.

