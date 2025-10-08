Ảnh minh họa: News.liga.net

Theo báo Kyiv Independent, vụ việc xảy ra vào ngày 7/10, được tin do một nhóm quân nổi dậy địa phương thực hiện. Cơ quan Đường sắt Nga cho biết, giao thông ở đoạn đường trên bị đình chỉ vì lý do kỹ thuật, các chuyến tàu chở hàng và hành khách đã được chuyển hướng.

Các nguồn tin mở cho biết, cơ quan phụ trách vấn đề khẩn cấp của Nga đã nỗ lực dọn dẹp đường ray. Hình ảnh và video từ hiện trường vẫn còn hạn chế do không có internet trong khu vực.

Nguồn tin của HUR cho biết: "Những hoạt động đặc biệt như vậy đã làm suy yếu năng lực hậu cần và quân sự của Nga, bởi đường sắt của nước này là xương sống hậu cần cho quân đội và tài trợ chính cho các hoạt động quân sự".

Tháng trước, HUR và lực lượng Đặc nhiệm Ukraine đã thực hiện một hoạt động mà cơ quan tình báo nước này mô tả là "vô cùng phức tạp", khiến giao thông trên tuyến đường sắt Oryol - Kursk ở Nga bị gián đoạn và làm 2 thành viên thuộc Vệ binh quốc gia Nga thiệt mạng.

Trong một vụ việc tương tự, nổ lớn đã xảy ra vào đêm 7/10 ở tuyến đường sắt Saint Petersburg - Pskov, gần đoạn Stroganovo-Mshinskaya, làm một đầu máy tàu hỏa trật bánh và phá hủy 15 xe bồn chở nhiên liệu.

Quân Ukraine và các nhóm du kích ủng hộ nước này đã nhiều lần nhắm vào cơ sở hạ tầng đường sắt và năng lượng của Nga nhằm phá hoại khả năng cung cấp nhiên liệu, đạn dược và nhân sự cho các lực lượng Moscow.