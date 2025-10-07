Ảnh: TASS

Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/10 cho biết, Cụm Tác chiến phía Bắc đã giành được làng Otradnoye ở vùng Kharkiv thông qua các hoạt động chủ động và quyết đoán.

Chuyên gia quân sự Nga Andrey Marochko cho hay: " Sau khi kiểm soát Otradnoye, các lực lượng Nga đã theo đuổi nhiều mục tiêu cùng lúc. Trước hết là tạo ra một vùng đệm tại ngã 3 biên giới với vùng Belgorod. Ngoài ra, một cuộc tấn công tích cực đang diễn ra từ Otradnoye theo hướng nam".

UAV Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Siberia

Theo báo Kyiv Independent, các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công thành phố Tyumen ở vùng Siberia của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 2.000 km.

Các quan chức vùng Tyumen cho biết, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 3 UAV của Ukraine ở phía trên một cơ sở công nghiệp trong thành phố. Vụ việc không gây ra thương vong hay cháy nổ và hoạt động của cơ sở này không bị gián đoạn.

Kênh truyền thông ASTRA của Nga dẫn lời người dân địa phương kể, mục tiêu của UAV thù địch có thể là nhà máy lọc dầu Antipinsky, nằm ở phía đông nam thành phố. Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy tiếng nổ và tiếng xe cứu hỏa vào khoảng 20 - 21h ngày 6/10.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cũng xác nhận, không có vụ hỏa hoạn nào xảy ra ở nhà máy lọc dầu Antipinsky.

Trong thời gian qua, Ukraine thường xuyên tấn công các mục tiêu quân sự ở sâu trong lãnh thổ Nga nhằm làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của Moscow. Các lực lượng Kiev cũng gia tăng tần suất tập kích các nhà máy lọc dầu của Nga nhằm phá vỡ một động lực kinh tế quan trọng, đóng vai trò là nguồn cung cấp nhiên liệu cho ngân sách của Moscow.

Theo tờ Financial Times, 16 trong số 38 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công kể từ tháng 8 năm nay, khiến xuất khẩu dầu diesel của nước này giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.