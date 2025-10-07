Theo trang tin tức RBC-Ukraine, tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof tại Kiev hôm 6/10, ông Zelensky cho biết, các đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho phép phân biệt những cuộc tấn công được thực hiện bằng UAV hay các hệ thống vũ khí khác.

Tên lửa Flamingo của Ukraine. Ảnh: Fire Point

Tuy nhiên, ông Zelensky từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết do không muốn để lộ chiến thuật cho Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, khoảng 60% các cuộc tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga do các UAV của Kiev thực hiện. Phạm vi tấn công có thể lên tới 1.500km.

Tổng thống Ukraine có phát biểu trên sau khi tờ The Economist đưa tin, các lực lượng Kiev có thể đã bắt đầu sử dụng tên lửa hành trình tầm xa mới mang tên FP-5 Flamingo.

Flamingo là tên lửa hành trình cận âm tầm xa mới của Ukraine, với tầm bắn 3.000km. Tên lửa được cho đã trải qua các cuộc thử nghiệm thành công trong những tháng gần đây.

Theo The Economist, FP-5 Flamingo có thể bay ở độ cao thấp khoảng 50m, mang theo đầu đạn nặng 1.150kg. Nếu thông tin này là đúng, tên lửa có thể làm tăng đáng kể sức mạnh hủy diệt cho chiến dịch DeepStrike của Ukraine.

Cũng theo The Economist, UAV Fire Point FP-1 của Ukraine là vũ khí chính được sử dụng trong các cuộc tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga hiện nay. UAV này được trang bị đầu đạn nhỏ hơn, nhưng có thể đạt tầm bắn khoảng 1.500km và sử dụng phần mềm tinh vi để đối phó với các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương.