Tờ The Barents Observer đưa tin, ứng dụng Google Earth gần đây đã cập nhật hình ảnh vệ tinh về quần đảo Novaya Zemlya. Trong đó, ảnh chụp đảo Severny ở phía bắc của quần đảo Novaya Zemlya vào ngày 14/8 cho thấy, 3 hàng bồn chứa nhiên liệu cung cấp cho khu vực này đã được bao phủ bằng lưới kim loại màu xanh. Chúng được gọi là “giáp lồng” nhằm bảo vệ bồn chứa khỏi các cuộc tấn công của UAV và ngăn chặn bồn chứa phát nổ.

Điều đáng nói, những tấm lưới này có thiết kế tương tự như những tấm lưới được lắp đặt tại nhiều cơ sở quân sự khác của Nga.

Các "giáp lồng" màu xanh bao phủ bồn chứa nhiên liệu tại bãi thử hạt nhân của Nga. Ảnh: Google Earth

Trước đây, trong những bức ảnh chụp vào mùa đông năm 2021, các bồn chứa nhiên liệu ở đảo Severny không được trang bị lưới bao phủ. Song, trong hình ảnh cập nhật vào tháng 8 năm nay, Nga đã trang bị lớp bảo vệ cho các bồn chứa. Được biết, các bồn chứa này được sử dụng để đựng xăng, đảm bảo hoạt động cho các thiết bị tại bãi thử hạt nhân của Nga.

Ở trung tâm ngôi làng, những bồn chứa dầu cỡ lớn hơn phục vụ việc sưởi ấm và cung cấp điện vẫn chưa được bảo vệ bằng lưới. Điều này tương tự với các bồn chứa nhiên liệu hàng không tại sân bay trực thăng của địa phương.

Các bồn chứa nhiên liệu không được trang bị thiết bị chống UAV vào năm 2021 (bên trái) nhưng đã được tăng cường vào tháng 8/2024 (bên phải). Ảnh: Google Earth

Ngoài ra, hình ảnh lưới xanh kim loại cũng xuất hiện tại căn cứ không quân Olenya trên bán đảo Kola của Nga để bảo vệ các bồn chứa nhiên liệu hàng không khỏi đòn tấn công từ UAV.

Động thái của Nga được cho nhằm đối phó với việc Ukraine đang mở rộng kho vũ khí tầm xa, bao gồm các UAV và tên lửa hành trình có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách gần 2.000km.