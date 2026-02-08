Nhà máy nằm ở vùng núi. Ảnh: Xinhua

Theo Tân Hoa xã và tờ Global Times, vụ nổ xảy ra vào sáng sớm hôm qua (7/2) tại công ty Jiapeng ở huyện Sơn Âm thuộc thành phố Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây và nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra. Theo tin từ trung tâm chỉ huy tại hiện trường tai nạn, người đại diện pháp lý của công ty đã bị bắt giữ.

Nhà máy Jiapeng được thành lập vào tháng 6/2025 chuyên về thức ăn chăn nuôi, sản phẩm than và vật liệu xây dựng. Nhà máy nằm ở vùng núi, cách trung tâm huyện khoảng 40km. Tại hiện trường vụ tai nạn, phóng viên Tân Hoa Xã chứng kiến ​​khói vàng dày đặc vẫn bốc lên, trong khi các hoạt động cứu hộ và dọn dẹp vẫn tiếp diễn.

Nổ nhà máy Trung Quốc. Ảnh: The Star

Theo tờ Bắc Kinh Nhật báo, vụ nổ xảy ra tại một xưởng sản xuất của nhà máy. Sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng cứu hộ đã tiến hành một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn. Đến 10 giờ sáng qua, các đội cứu hộ đã tìm thấy 5 người bị mắc kẹt, tất cả đều được xác nhận đã tử vong.

Để đảm bảo không còn ai mất tích, lực lượng cứu hộ đã mở rộng khu vực tìm kiếm, rà soát tại hiện trường và các khu vực xung quanh, đồng thời đối chiếu thông tin liên quan đến các hoạt động tại hiện trường và người điều hành thực tế của công ty. Kết quả là, các đội cứu hộ sau đó đã phát hiện thêm hai nạn nhân ở khu vực sâu hơn trong đống đổ nát của xưởng và vùng lân cận.