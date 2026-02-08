Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: TASS

Theo RT và Kyiv Independent, Thủ tướng Hungary Orban ngày 7/2 cáo buộc Ukraine làm suy yếu an ninh của Hungary. Ông chỉ trích Ukraine vì yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) cắt đứt nguồn cung năng lượng giá rẻ từ Nga cho Hungary.

Nhà lãnh đạo Hungary nói: "Chừng nào Ukraine còn yêu cầu Hungary phải cắt đứt với nguồn năng lượng giá rẻ của Nga, thì Ukraine không chỉ là đối thủ của chúng ta, Ukraine là kẻ thù của chúng ta”. Ông Orban cảnh báo, các hộ gia đình nước này sẽ phải trả số tiền tăng vọt trong hóa đơn tiền điện.

Ông Orban phát biểu như trên ngay sau khi Hội đồng EU phê chuẩn kế hoạch cấm mua khí đốt của Nga vào năm 2027. Hungary và Slovakia, hai nước vẫn phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt của Nga, đã thách thức quyết định này tại Tòa án Công lý châu Âu.

Thủ tướng Orban cũng nhắc lại việc ông phản đối Ukraine gia nhập EU với lập luận một liên minh kinh tế hoặc quân sự với Kiev sẽ dẫn tới rắc rối. Không giống nhiều thành viên EU khác, Hungary đã từ chối gửi vũ khí cho Ukraine và kêu gọi khối này ưu tiên giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao. Ông Orban cũng cảnh báo rằng leo thang hơn nữa có thể dẫn đến một cuộc chiến toàn diện giữa NATO và Nga.

Hungary từ lâu đã phản đối những nỗ lực rộng lớn hơn của EU nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga và sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn các lệnh trừng phạt chống lại Moscow.

Hiện nay, dù EU phần lớn đã dừng nhập khẩu dầu và giảm 75% lượng khí đốt mua từ Nga trong giai đoạn 2021-2025 nhưng vẫn là khách hàng lớn nhất của Moscow đối với cả khí đốt đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).