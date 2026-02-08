Cử tri Thái Lan tại một điểm bỏ phiếu ở Bangkok. Ảnh: Bangkok Post

Theo Channel News Asia, các cử tri không chỉ bầu ra 500 nghị sĩ Quốc hội mà còn quyết định xem liệu có nên xây dựng hiến pháp mới không. Mỗi cử tri sẽ nhận được 3 phiếu bầu, hai phiếu cho cuộc tổng tuyển cử và một cho cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc.

Nếu nhận được sự ủng hộ của đa số cử tri trong cuộc trưng cầu dân ý, Quốc hội mới sẽ được trao quyền soạn thảo hiến pháp mới. Ngược lại, hiến pháp hiện hành được soạn thảo sau cuộc đảo chính năm 2014 vẫn được giữ nguyên.

Cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan sẽ dùng 2 hệ thống bỏ phiếu, cử tri sẽ bỏ 1 lá phiếu cho ứng viên của khu vực bầu cử địa phương và lá phiếu còn lại cho đảng phái chính trị.

Trong số 500 ghế tại Hạ viện, 400 là ghế khu vực bầu cử và ứng viên nào nhận được nhiều phiếu bầu nhất ở mỗi khu vực sẽ giành chiến thắng. 100 ghế theo danh sách đảng được phân bổ theo tỷ lệ dựa trên số phiếu bầu của mỗi đảng trên toàn quốc.

Theo tờ PBS của Thái Lan, phiếu bầu được mã hóa màu, màu xanh lá cây cho phiếu bầu khu vực bầu cử, màu hồng cho phiếu bầu theo danh sách đảng.

Với hai sự kiện bỏ phiếu được tổ chức cùng ngày, cuộc bầu cử hôm nay (8/2) dự kiến ​​sẽ là cuộc bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử Thái Lan, với chi phí lên tới 8,97 tỷ Baht, tương đương 282,1 triệu USD. Con số này cao hơn khoảng 3 tỷ Baht so với các cuộc bầu cử năm 2019 và 2023, với chi phí lần lượt là 5,80 tỷ Baht và 5,94 tỷ Baht.

Sau khi kết quả bầu cử chính thức được công bố, 500 nghị sĩ Quốc hội sẽ nhóm họp trong vòng 15 ngày để bầu Thủ tướng. Tân Thủ tướng phải giành được đa số phiếu tối thiểu là 251 phiếu. Các nhà phân tích cho hay, dù có tới 57 đảng tham gia tranh cử nhưng cuộc đua sẽ tập trung vào 3 đảng là Pheu Thai, Bhumjaithai và Đảng Nhân dân.