Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA

Tờ Telegraph dẫn lời ông Zelensky cho biết ngày 7/2, đề xuất trên được gọi là "gói Dmitriev" theo tên nhà đàm phán Nga Kirill Dmitriev. Ông Zelensky tiết lộ: "Tình báo đã cho tôi thấy cái gọi là gói Dmitriev trị giá tới 12 nghìn tỷ USD được đề xuất với Mỹ". Nhà lãnh đạo này cũng cho biết, Mỹ đã đặt thời hạn tháng 6 để Ukraine và Nga đạt thỏa thuận hòa bình, bất chấp việc Kiev và Moscow vẫn đang bế tắc về vấn đề lãnh thổ.

Tổng thống Ukraine cảnh báo, các thỏa thuận kinh tế song phương với Mỹ là một phần của quá trình đàm phán rộng hơn nhưng không được vi phạm hiến pháp Ukraine.

Một số chuyên gia tỏ ra hoài nghi về gói kinh tế được đề xuất và chỉ ra rằng 12 nghìn tỷ USD gấp nhiều lần toàn bộ GDP của Nga.

Ông Zelensky cho biết thêm, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán 3 bên mới, có thể ở Miami. "Chúng tôi đã xác nhận tham gia", người đứng đầu Ukraine thông báo.

Đề xuất trên diễn ra sau các cuộc gặp do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi kết thúc mà không đạt được tiến triển nào do cả hai bên đều giữ vững những yêu cầu không thể dung hòa.

Nga đang gây sức ép buộc Ukraine rút quân khỏi Donbas, nơi giao tranh vẫn diễn ra dữ dội. Kiev tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó, nước này đồng thời đề xuất đóng băng xung đột dọc theo các chiến tuyến hiện tại, nhưng Nga đã bác bỏ ý tưởng này.