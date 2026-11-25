Từ những sản phẩm âm nhạc đương đại đến hoạt động truyền dạy trong trường học, nhiều nỗ lực đang được triển khai nhằm đưa âm nhạc truyền thống Khmer Nam Bộ đến gần Gen Z, khơi dậy tình yêu di sản và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

MV Thiên đường với người thương (DTAP - Phương Mỹ Chi) do ca sĩ Phương Mỹ Chi thể hiện vừa ra mắt hồi tháng 8, tạo hiệu ứng tích cực khi đưa chất liệu văn hóa Khmer Nam Bộ đến gần hơn với khán giả trong nước và quốc tế.

Thạc sĩ Thạch Thị Út Linh, cố vấn văn hóa của dự án, nhận định thành công này cho thấy âm nhạc truyền thống có khả năng kết nối với giới trẻ nếu được chuyển tải bằng hình thức sáng tạo, phù hợp với xu hướng thưởng thức hiện đại.

Thạc sĩ Thạch Thị Út Linh. Phó trưởng Ban Giới và Dân tộc, Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn, Đại học Trà Vinh.

Thông qua một sản phẩm âm nhạc, công chúng không chỉ tiếp nhận giai điệu mà còn có cơ hội tìm hiểu về văn hóa, con người và bản sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ. Những giá trị vốn quen thuộc trong sinh hoạt cộng đồng nhờ đó vượt ra ngoài phạm vi lễ hội, tiếp cận nhiều nhóm khán giả hơn.

Chia sẻ với VietNamNet, thạc sĩ Thạch Thị Út Linh cho rằng âm nhạc không đơn thuần mang giá trị giải trí, mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn bản sắc dân tộc, quảng bá hình ảnh địa phương và mở ra cơ hội phát triển du lịch.

Đưa âm nhạc Khmer ra khỏi không gian lễ hội

Âm nhạc truyền thống Khmer Nam Bộ hình thành và phát triển trong môi trường văn hóa đặc thù, gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội cộng đồng. Bản sắc của loại hình này thể hiện qua giai điệu, tiết tấu, bài bản, thang âm, điệu thức và nghệ thuật diễn tấu nhạc cụ.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, lời ca và sân khấu truyền thống tạo nên không gian nghệ thuật đa dạng, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của đồng bào Khmer. Trong đó có những nhạc cụ đặc trưng như Tà Khê, trống Sko Kar, trống Som phô cùng nhiều hình thức dàn nhạc truyền thống.

Âm nhạc truyền thống Khmer Nam Bộ đang được tìm cách đưa vào đời sống hiện đại.

Một nét đặc sắc khác là nghệ thuật Chầm riêng Chà pây, loại hình vừa có tính ứng tác, vừa tuân theo những quy tắc nhất định. Lời ca không chỉ thể hiện khả năng biểu đạt của nghệ sĩ mà còn chuyển tải thông điệp giáo dục, đề cao các giá trị đạo đức, hướng con người đến chân - thiện - mỹ.

“Sức hấp dẫn của âm nhạc Khmer nằm ở sự gần gũi, chân thực, phản ánh những tình cảm phổ quát như tình yêu, gia đình, quê hương, đất nước và thiên nhiên. Những giai điệu khi rộn ràng, sôi nổi, lúc sâu lắng, trữ tình, kết hợp âm sắc nhạc cụ và điệu múa đặc trưng có thể tạo sự rung động với cả những khán giả chưa từng tiếp xúc sâu với văn hóa Khmer”, cô Út Linh nhận xét.

Đây cũng là cơ sở để đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với Gen Z. Khi cảm nhận được cái hay, cái đẹp và sự độc đáo của di sản, người trẻ có thể hình thành tình yêu, ý thức gìn giữ văn hóa một cách tự nhiên, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua các hoạt động tuyên truyền.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, để âm nhạc Khmer hiện diện thường xuyên trong đời sống hiện đại, không thể chỉ trông chờ vào các dịp lễ hội hay chương trình biểu diễn chuyên đề. Cần mở rộng không gian thực hành tại trường học, khu dân cư, thiết chế văn hóa và điểm du lịch; đồng thời phát triển câu lạc bộ văn hóa - nghệ thuật để người trẻ có cơ hội học tập, giao lưu, biểu diễn định kỳ.

Nguy cơ mai một những bài bản âm nhạc cổ

Một trong những vấn đề đáng lo ngại hiện nay là nguy cơ mai một các bài bản âm nhạc cổ được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Một số bài bản cổ ngày càng vắng bóng trong đời sống, đặt ra yêu cầu cấp thiết về sưu tầm, phục hồi và gìn giữ.

Thực tế, cộng đồng Khmer vẫn duy trì hoạt động thực hành, biểu diễn âm nhạc truyền thống trong các dịp lễ hội và sinh hoạt văn hóa. Nhiều bạn trẻ tham gia học tập, biểu diễn văn nghệ. Tuy nhiên, những bài bản mới, giai điệu phù hợp với nhu cầu biểu diễn hiện đại thường được ưu tiên, trong khi một số bài bản cổ ngày càng ít được thực hành và truyền dạy.

Khoảng cách giữa âm nhạc truyền thống với thị hiếu công chúng trẻ cũng đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tiếp cận. Song song với việc phát triển các sản phẩm sáng tạo, cần chú trọng sưu tầm, tư liệu hóa, phục hồi và truyền dạy bài bản cổ, tránh nguy cơ thất truyền.

Đây không chỉ là trách nhiệm của nghệ nhân mà cần sự phối hợp giữa nhà nghiên cứu, cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý văn hóa và cộng đồng. Công tác bảo tồn cần được cụ thể hóa bằng những hoạt động có sự tham gia của người dân, tạo điều kiện để thế hệ kế thừa tiếp nhận tri thức và kỹ năng thực hành.

Ở góc độ giáo dục, cô Thạch Thị Út Linh đánh giá các trường học, đặc biệt tại địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống, giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành tình yêu văn hóa cho thế hệ trẻ.

Tại Đại học Trà Vinh, Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn có đào tạo ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực kế thừa. Bên cạnh đó, các hoạt động của Câu lạc bộ văn hóa - nghệ thuật Khmer Nam Bộ tạo môi trường để sinh viên học tập, thực hành, biểu diễn và sáng tạo.

Theo cô Út Linh, cần mở rộng mô hình phối hợp giữa nhà trường với nghệ nhân thông qua các lớp truyền dạy, hoạt động trải nghiệm, cuộc thi sáng tác và biểu diễn. Học sinh, sinh viên cũng nên được tạo điều kiện tham gia chương trình văn hóa tại địa phương, qua đó tiếp xúc trực tiếp với di sản thay vì chỉ tìm hiểu qua sách vở.

Bảo tồn văn hóa gắn với phát triển sinh kế

Một hướng đi quan trọng khác là kết nối hoạt động bảo tồn âm nhạc Khmer với phát triển du lịch và sinh kế cộng đồng. Theo cô Thạch Thị Út Linh, khi âm nhạc truyền thống được đưa vào các chương trình biểu diễn, dịch vụ văn hóa tại điểm du lịch, lễ hội và không gian sinh hoạt cộng đồng, di sản sẽ có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống kinh tế - xã hội.

Việc kết nối âm nhạc Khmer với phát triển du lịch được kỳ vọng tạo sinh kế cho nghệ nhân, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối di sản.

Điều này không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Khmer Nam Bộ mà còn tạo thêm việc làm, thu nhập cho nghệ nhân và người thực hành nghệ thuật. Khi cộng đồng được hưởng lợi từ chính những giá trị văn hóa mình gìn giữ, họ sẽ có thêm động lực trao truyền cho thế hệ sau.

Công nghệ số và mạng xã hội cần được khai thác để lưu giữ, giới thiệu các loại hình âm nhạc truyền thống. Sự kết nối giữa nghệ nhân với nghệ sĩ đương đại, người có sức ảnh hưởng và các đại sứ văn hóa cũng có thể tạo ra hình thức quảng bá mới, giúp di sản tiếp cận giới trẻ tự nhiên hơn.

“Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa không chỉ là giữ lại những gì cha ông để lại mà còn phải tạo điều kiện để các giá trị ấy tiếp tục được kế thừa, sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng”, cô Út Linh nhận định.

Khi âm nhạc Khmer hiện diện trong trường học, gia đình, cộng đồng và các hoạt động du lịch, văn hóa sẽ không còn bó hẹp trong những dịp lễ hội. Người trẻ vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa có thể trở thành chủ thể tiếp nối, lan tỏa di sản. Đây cũng là nền tảng để những giá trị truyền thống được bảo tồn bền vững, đồng hành cùng đời sống đương đại.